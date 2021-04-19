Але з`являються такі “пропозиції” на лічені хвилини... І, мабуть, дуже нечасто. Я лише вдруге таке бачу. І якщо не маєте звички тримати гроші на поточному -- то скористатись не вийде...
Але дивує інше -- чому взагалі таке з`являється? Чому не “роздеребанене” ще задовго до кінц.споживачів? Чи “дерибанники” не мають права купувати поза ринком і “дають у вільний продаж”, але синхронізують ці дії “з ким треба”?
1finanсier написав:Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ?
Підводні камені на телеграм каналі "investor_office" краще пошукати.
200 грн. комісія в разі покупки ЦП, якщо ви придбаваєте в Універі без використання "Кабінету інвестора" (на сайті універу) або їх мобільного додатку ("wotan" помер, а новий додаток обіцяли в квітні викласти, на сьогодні обіцяють "ось-ось зробимо"). Через кабінет/додаток комісія за купівлю 1 грн.
Вивід коштів з депозитарного рахунку зг тарифів (0,2% мін 10, Макс 100 грн), з брокерського рахунку вивід коштів без комісії. Перекидати кошти між депо та брокерським рахунком обіцяють також без додаткових комісій. Але жодного разу кошти не виводив, між рахунками не перекидав.
Для сплати комісії за придбання ЦП (1 ГРН) використовують окремий рахунок. В звіті про виконані операції вказується рахунок для сплати комісії і сума комісії (або її передплата). Вже стикнувся із тим, що комісію списують з брокерського рахунку при тому, що на рахунку для сплати комісії задепоновані достатні кошти.
Bobua написав:Але дивує інше -- чому взагалі таке з`являється? Чому не “роздеребанене” ще задовго до кінц.споживачів?
це бумаги, які продають клієнти банку тому їх так мало і так рідко
банк накопичує оці "продані" клієнтми бумаги і виставляє щодня після 14 00 на продаж в додатку отоді і починається "мєсіво" якщо ви ініціювали покупку певної к-сті бумаг - вони асоціюються із вами, макс 5 хв, якщо не оплачуєте вчасно - вертаються назад на площадку
Bobua написав:Але дивує інше -- чому взагалі таке з`являється? Чому не “роздеребанене” ще задовго до кінц.споживачів?
це бумаги, які продають клієнти банку тому їх так мало і так рідко
банк накопичує оці "продані" клієнтми бумаги і виставляє щодня після 14 00 на продаж в додатку отоді і починається "мєсіво" якщо ви ініціювали покупку певної к-сті бумаг - вони асоціюються із вами, макс 5 хв, якщо не оплачуєте вчасно - вертаються назад на площадку
І справді “місиво”... А ту екранку я робив і справді у 14:03. Але попередній випадок був у 14:50. Але не так кричущо “жирний”.
Але дивує навіщо банк все оце й отак робить. Могли би дати трохи більше продавцю, і хай би потрапляло на продаж по 18% чи навіть 17% -- однаково ж вигідніше аніж 15-16.5% постійно видимих овдп. Хоч якось би вирівняли пропозицію-попит. Щось у них взагалі не працює “невидима рука ринку”. Ганьба на них.