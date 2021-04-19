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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 633634635636
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:46

  посетитель написав:Бл, на укргаз зашли деньги от ОВДП, на прозапас.Как такое может быть если при покупки в ДИИ указывал епидтрымку? И как выводить с него без комиссии?

Ну например через покупку валюты на валютный прозапас. А у кого из брокеров покупали бумаги, что они вот так их на прозапас погасили?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:52

  WallNutPen написав:
  посетитель написав:Бл, на укргаз зашли деньги от ОВДП, на прозапас.Как такое может быть если при покупки в ДИИ указывал епидтрымку? И как выводить с него без комиссии?

Ну например через покупку валюты на валютный прозапас. А у кого из брокеров покупали бумаги, что они вот так их на прозапас погасили?

У кинто.Но к нему претензий нет.Он слал на счёт который в дии от укргаза подтянулся.А там я смотрю он один для всех.И для прозапаса и для епидтрымки.

Покупка валюты с комиссией тоже.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 17:06

Re: Ринок ОВДП

Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.
Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 17:11

  посетитель написав:Бл, на укргаз зашли деньги от ОВДП, на прозапас.Как такое может быть если при покупки в ДИИ указывал епидтрымку? И как выводить с него без комиссии?

Колись можна було потягти чимось без комісу.
Варіант знову купити на 26.06.24, якщо ще є к-ть. А з кінто на сенс ще мені не прийшли :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 17:34

Re: Ринок ОВДП

Через Кінто всім прийшли по Залізному порту? Щось в мене немає (((
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 17:44

  1finanсier написав:Через Кінто всім прийшли по Залізному порту? Щось в мене немає (((

На який банк?
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 17:59

1finanсier На сенс тільки зайшли за З.Порт.
Ой+
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