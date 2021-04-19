|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 05 чер, 2024 16:46
посетитель написав:
Бл, на укргаз зашли деньги от ОВДП, на прозапас.Как такое может быть если при покупки в ДИИ указывал епидтрымку? И как выводить с него без комиссии?
Ну например через покупку валюты на валютный прозапас. А у кого из брокеров покупали бумаги, что они вот так их на прозапас погасили?
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1144
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 чер, 2024 16:52
WallNutPen написав: посетитель написав:
Бл, на укргаз зашли деньги от ОВДП, на прозапас.Как такое может быть если при покупки в ДИИ указывал епидтрымку? И как выводить с него без комиссии?
Ну например через покупку валюты на валютный прозапас. А у кого из брокеров покупали бумаги, что они вот так их на прозапас погасили?
У кинто.Но к нему претензий нет.Он слал на счёт который в дии от укргаза подтянулся.А там я смотрю он один для всех.И для прозапаса и для епидтрымки.
Покупка валюты с комиссией тоже.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 чер, 2024 17:06
Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.
Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 чер, 2024 17:11
посетитель написав:
Бл, на укргаз зашли деньги от ОВДП, на прозапас.Как такое может быть если при покупки в ДИИ указывал епидтрымку? И как выводить с него без комиссии?
Колись можна було потягти чимось без комісу.
Варіант знову купити на 26.06.24, якщо ще є к-ть. А з кінто на сенс ще мені не прийшли
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6742
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 1046 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 05 чер, 2024 17:34
Через Кінто всім прийшли по Залізному порту? Щось в мене немає (((
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 902
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 чер, 2024 17:44
1finanсier написав:
Через Кінто всім прийшли по Залізному порту? Щось в мене немає (((
На який банк?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 чер, 2024 17:59
1finanсier На сенс тільки зайшли за З.Порт.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6742
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 1046 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|62
|85985
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|