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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 634635636637
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:26

  посетитель написав:Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.
Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо.
да, надо было субсчет.

на епідтримку по тарифах депозитные деньги бесплатно заходят? Если да - открыть онлайн депозит на 7 дней с выплатой на епідтримку.
flysoulfly
 
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  #<1 ... 634635636637
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