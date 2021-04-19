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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:26
посетитель написав:
Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.
Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо.
да, надо было субсчет.
на епідтримку по тарифах депозитные деньги бесплатно заходят? Если да - открыть онлайн депозит на 7 дней с выплатой на епідтримку.
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flysoulfly
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