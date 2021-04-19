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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 634635636637 Додано: Сер 05 чер, 2024 22:26 посетитель написав: Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.

Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо. Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо. да, надо было субсчет.



на епідтримку по тарифах депозитные деньги бесплатно заходят? Если да - открыть онлайн депозит на 7 дней с выплатой на епідтримку.



Или может и еще проще :

с мая поменяли ж тариф, и за перекид на другую свою укргазовскую карту с Прозапаса "исходящую" комисиию не должен брать. Про "входящюю" комиссию на епідтримку - сами смотрите тарифы. Можно сначала тестовую 1 грн пульнуть. да, надо было субсчет.? Если да - открыть онлайн депозит на 7 дней с выплатой на епідтримку.Или может и еще проще :с мая поменяли ж тариф, и за перекид на другую свою укргазовскую карту с Прозапасакомисиию не должен брать. Про "входящюю" комиссию на епідтримку - сами смотрите тарифы. Можно сначала тестовую 1 грн пульнуть. flysoulfly Повідомлень: 4899 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1631 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2024 23:00 Re: Ринок ОВДП Ялта в дії всьо... alibob Повідомлень: 516 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 59 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2024 00:31 WallNutPen написав: посетитель написав: Покупка валюты с комиссией тоже. Покупка валюты с комиссией тоже.

Если есть валютный проЗапас - то покупка валюты с гривневого без комиса. Снятие валютного нала с валютного - без комиса Если есть валютный проЗапас - то покупка валюты с гривневого без комиса. Снятие валютного нала с валютного - без комиса



Год назад когда карусель была покупал, у них комиссия 0.5 процентов была.Позже может изменилось что то конечно. Год назад когда карусель была покупал, у них комиссия 0.5 процентов была.Позже может изменилось что то конечно. Востаннє редагувалось посетитель в Чет 06 чер, 2024 00:55, всього редагувалось 1 раз. посетитель Повідомлень: 1095 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2024 00:41 flysoulfly написав: посетитель написав: Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.

Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо. Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо. да, надо было субсчет.



на епідтримку по тарифах депозитные деньги бесплатно заходят? Если да - открыть онлайн депозит на 7 дней с выплатой на епідтримку.



Или может и еще проще :

с мая поменяли ж тариф, и за перекид на другую свою укргазовскую карту с Прозапаса "исходящую" комисиию не должен брать. Про "входящюю" комиссию на епідтримку - сами смотрите тарифы. Можно сначала тестовую 1 грн пульнуть. да, надо было субсчет.? Если да - открыть онлайн депозит на 7 дней с выплатой на епідтримку.Или может и еще проще :с мая поменяли ж тариф, и за перекид на другую свою укргазовскую карту с Прозапасакомисиию не должен брать. Про "входящюю" комиссию на епідтримку - сами смотрите тарифы. Можно сначала тестовую 1 грн пульнуть.



По поводу указания субсчета в реквизитах.Так этот недобанк САМ передавал реквизиты карты при покупке в Дии.Дия подтянула то что ОН там указал.Я вообще не вижу их.Просто тыкаешь что возврат на епидтрымку укргаза.



Вообще с субсчетами у них тоже через жо пу всё.Хочешь реквизиты счета узнать, тыкаешь в функции, поделится номером iban и там никакого субсчета.Как клиент должен догадаться что он вообще есть и нужен я хз.



По поводу перекинуть на епидтрымку с депозита.Насколько я знаю так просто туда деньги не перекинуть.Там целевые деньги должны заходить(от государства).Не проверял, так вывел уже, срочно нужны деньги были.



Шото расслабился и забыл что это ж укргаз.Что б горячка не захотела заявку принимать это только у них такое. По поводу указания субсчета в реквизитах.Так этот недобанк САМ передавал реквизиты карты при покупке в Дии.Дия подтянула то что ОН там указал.Я вообще не вижу их.Просто тыкаешь что возврат на епидтрымку укргаза.Вообще с субсчетами у них тоже через жо пу всё.Хочешь реквизиты счета узнать, тыкаешь в функции, поделится номером iban и там никакого субсчета.Как клиент должен догадаться что он вообще есть и нужен я хз.По поводу перекинуть на епидтрымку с депозита.Насколько я знаю так просто туда деньги не перекинуть.Там целевые деньги должны заходить(от государства).Не проверял, так вывел уже, срочно нужны деньги были.Шото расслабился и забыл что это ж укргаз.Что б горячка не захотела заявку принимать это только у них такое. посетитель Повідомлень: 1095 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 634635636637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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