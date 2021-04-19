flysoulfly написав: посетитель написав:
Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.
Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо.
да, надо было субсчет.на епідтримку по тарифах депозитные деньги бесплатно заходят
? Если да - открыть онлайн депозит на 7 дней с выплатой на епідтримку.
Или может и еще проще :
с мая поменяли ж тариф, и за перекид на другую свою укргазовскую карту с Прозапаса "исходящую"
комисиию не должен брать. Про "входящюю" комиссию на епідтримку - сами смотрите тарифы. Можно сначала тестовую 1 грн пульнуть.
По поводу указания субсчета в реквизитах.Так этот недобанк САМ передавал реквизиты карты при покупке в Дии.Дия подтянула то что ОН там указал.Я вообще не вижу их.Просто тыкаешь что возврат на епидтрымку укргаза.
Вообще с субсчетами у них тоже через жо пу всё.Хочешь реквизиты счета узнать, тыкаешь в функции, поделится номером iban и там никакого субсчета.Как клиент должен догадаться что он вообще есть и нужен я хз.
По поводу перекинуть на епидтрымку с депозита.Насколько я знаю так просто туда деньги не перекинуть.Там целевые деньги должны заходить(от государства).Не проверял, так вывел уже, срочно нужны деньги были.
Шото расслабился и забыл что это ж укргаз.Что б горячка не захотела заявку принимать это только у них такое.