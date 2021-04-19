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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 634635636637
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 22:26

  посетитель написав:Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.
Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо.
да, надо было субсчет.

на епідтримку по тарифах депозитные деньги бесплатно заходят? Если да - открыть онлайн депозит на 7 дней с выплатой на епідтримку.

Или может и еще проще :
с мая поменяли ж тариф, и за перекид на другую свою укргазовскую карту с Прозапаса "исходящую" комисиию не должен брать. Про "входящюю" комиссию на епідтримку - сами смотрите тарифы. Можно сначала тестовую 1 грн пульнуть.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:00

Re: Ринок ОВДП

Ялта в дії всьо...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 00:31

  WallNutPen написав:
  посетитель написав:Покупка валюты с комиссией тоже.

Если есть валютный проЗапас - то покупка валюты с гривневого без комиса. Снятие валютного нала с валютного - без комиса


Год назад когда карусель была покупал, у них комиссия 0.5 процентов была.Позже может изменилось что то конечно.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 06 чер, 2024 00:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 00:41

  flysoulfly написав:
  посетитель написав:Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.
Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо.
да, надо было субсчет.

на епідтримку по тарифах депозитные деньги бесплатно заходят? Если да - открыть онлайн депозит на 7 дней с выплатой на епідтримку.

Или может и еще проще :
с мая поменяли ж тариф, и за перекид на другую свою укргазовскую карту с Прозапаса "исходящую" комисиию не должен брать. Про "входящюю" комиссию на епідтримку - сами смотрите тарифы. Можно сначала тестовую 1 грн пульнуть.


По поводу указания субсчета в реквизитах.Так этот недобанк САМ передавал реквизиты карты при покупке в Дии.Дия подтянула то что ОН там указал.Я вообще не вижу их.Просто тыкаешь что возврат на епидтрымку укргаза.

Вообще с субсчетами у них тоже через жо пу всё.Хочешь реквизиты счета узнать, тыкаешь в функции, поделится номером iban и там никакого субсчета.Как клиент должен догадаться что он вообще есть и нужен я хз.

По поводу перекинуть на епидтрымку с депозита.Насколько я знаю так просто туда деньги не перекинуть.Там целевые деньги должны заходить(от государства).Не проверял, так вывел уже, срочно нужны деньги были.

Шото расслабился и забыл что это ж укргаз.Что б горячка не захотела заявку принимать это только у них такое.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:42

  посетитель написав:Бл, на укргаз зашли деньги от ОВДП, на прозапас.Как такое может быть если при покупки в ДИИ указывал епидтрымку? И как выводить с него без комиссии?

У мене дія більше 9 карток не бачить, МТБ наприклад жодного разу не пропонувало.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 06:43

  alibob написав:Ялта в дії всьо...

До 20-00 десь 208 дало купити різними картками держбанків
sens
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:56

Re: Ринок ОВДП

А куди зникли з Дії ОВДП з погашенням в цьому році?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:13

Re: Ринок ОВДП

Ой+ написав:2XL Точно?
точніше нема куди. Зарахували тільки сьогодні, після того як звернувся до Сенсу. Я так розумію, якби не звернувся то до побачення гроші...
2XL
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