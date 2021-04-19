|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:26
посетитель написав:
Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.
Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо.
да, надо было субсчет.на епідтримку по тарифах депозитные деньги бесплатно заходят
? Если да - открыть онлайн депозит на 7 дней с выплатой на епідтримку.
Или может и еще проще :
с мая поменяли ж тариф, и за перекид на другую свою укргазовскую карту с Прозапаса "исходящую"
комисиию не должен брать. Про "входящюю" комиссию на епідтримку - сами смотрите тарифы. Можно сначала тестовую 1 грн пульнуть.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4904
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1631 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:00
Ялта в дії всьо...
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 516
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 чер, 2024 00:31
WallNutPen написав: посетитель написав:
Покупка валюты с комиссией тоже.
Если есть валютный проЗапас - то покупка валюты с гривневого без комиса. Снятие валютного нала с валютного - без комиса
Год назад когда карусель была покупал, у них комиссия 0.5 процентов была.Позже может изменилось что то конечно.
Востаннє редагувалось посетитель
в Чет 06 чер, 2024 00:55, всього редагувалось 1 раз.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 чер, 2024 00:41
flysoulfly написав: посетитель написав:
Короче пи...расы.Обратитесь в отделение(что понятно что бесполезно) или напишите в форме на сайте.Горячая линия даже заявку не принимают.
Суки.И главное ж реквизиты сами ДИИ передавали.Ну так указывали б субсчет или что там им ещё надо.
да, надо было субсчет.на епідтримку по тарифах депозитные деньги бесплатно заходят
? Если да - открыть онлайн депозит на 7 дней с выплатой на епідтримку.
Или может и еще проще :
с мая поменяли ж тариф, и за перекид на другую свою укргазовскую карту с Прозапаса "исходящую"
комисиию не должен брать. Про "входящюю" комиссию на епідтримку - сами смотрите тарифы. Можно сначала тестовую 1 грн пульнуть.
По поводу указания субсчета в реквизитах.Так этот недобанк САМ передавал реквизиты карты при покупке в Дии.Дия подтянула то что ОН там указал.Я вообще не вижу их.Просто тыкаешь что возврат на епидтрымку укргаза.
Вообще с субсчетами у них тоже через жо пу всё.Хочешь реквизиты счета узнать, тыкаешь в функции, поделится номером iban и там никакого субсчета.Как клиент должен догадаться что он вообще есть и нужен я хз.
По поводу перекинуть на епидтрымку с депозита.Насколько я знаю так просто туда деньги не перекинуть.Там целевые деньги должны заходить(от государства).Не проверял, так вывел уже, срочно нужны деньги были.
Шото расслабился и забыл что это ж укргаз.Что б горячка не захотела заявку принимать это только у них такое.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 чер, 2024 06:42
посетитель написав:
Бл, на укргаз зашли деньги от ОВДП, на прозапас.Как такое может быть если при покупки в ДИИ указывал епидтрымку? И как выводить с него без комиссии?
У мене дія більше 9 карток не бачить, МТБ наприклад жодного разу не пропонувало.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16900
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 926 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 06 чер, 2024 06:43
alibob написав:
Ялта в дії всьо...
До 20-00 десь 208 дало купити різними картками держбанків
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16900
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 926 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 06 чер, 2024 09:56
А куди зникли з Дії ОВДП з погашенням в цьому році?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3214
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 чер, 2024 10:13
Ой+ написав:2XL Точно?
точніше нема куди. Зарахували тільки сьогодні, після того як звернувся до Сенсу. Я так розумію, якби не звернувся то до побачення гроші...
P.S. так сенс не вмішувався. Виплатили після 10:00 ранку. А повідомлення про виконання виплати було вчора зранку...
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4308
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 752 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 чер, 2024 18:42
посетитель написав:
По поводу указания субсчета в реквизитах.Так этот недобанк САМ передавал реквизиты карты при покупке в Дии.Дия подтянула то что ОН там указал.Я вообще не вижу их.Просто тыкаешь что возврат на епидтрымку укргаза.
Вообще с субсчетами у них тоже через жо пу всё.Хочешь реквизиты счета узнать, тыкаешь в функции, поделится номером iban и там никакого субсчета.Как клиент должен догадаться что он вообще есть и нужен я хз.
.
По словам сидящих в Укргазе, автоматически всегда подтягивается счет в нужной валюте, открытый ранее других
.
Все кто туда когда-нибудь СЭПал - уже привыкли
узнать субсчет:
в Укргаза аппке внизу справа раздел Послуги
>> Мої документи
>> Замовити
>> Реквізіти на зарахування коштів
>> выбрать нужную карту >> Замовити
.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4904
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1631 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 чер, 2024 19:26
Дюрі-бачі написав:
А куди зникли з Дії ОВДП з погашенням в цьому році?
Викуплені щасливими інвесторами. Я взагалі думав, що і "Сімферополь" розберуть, але ще є поки. 05.06.24 фізики 63816.71 , а 06.06.24 - 61747.07. Сума зменшилась поки на 2 млрд.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6748
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 1046 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|86026
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|