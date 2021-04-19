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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:55
Дюрі-бачі написав:
А куди зникли з Дії ОВДП з погашенням в цьому році?
Сьогодні не сталось із-за тривоги, десь о четвертій ранку закупився в Дії Ялтою на пристойну суму.
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novichok
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