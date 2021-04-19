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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:55
Дюрі-бачі написав:
А куди зникли з Дії ОВДП з погашенням в цьому році?
Сьогодні не спалось із-за тривоги, десь о четвертій ранку закупився в Дії Ялтою на пристойну суму.
Востаннє редагувалось novichok
в П'ят 07 чер, 2024 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:09
busypit написав: 1finanсier написав:
Панове, хто користується Універом, розкажіть про підводні камені - які коміси і за що саме та може інші ньюанси. Бо щось в тарифах почитав трошки не зрозуміло - це за покупку 200 грн коміса? І за вивід коштів на банківський рахунок 0,2% ?
Підводні камені на телеграм каналі "investor_office" краще пошукати.
200 грн. комісія в разі покупки ЦП, якщо ви придбаваєте в Універі без використання "Кабінету інвестора" (на сайті універу) або їх мобільного додатку ("wotan" помер, а новий додаток обіцяли в квітні викласти, на сьогодні обіцяють "ось-ось зробимо"). Через кабінет/додаток комісія за купівлю 1 грн.
Вивід коштів з депозитарного рахунку зг тарифів (0,2% мін 10, Макс 100 грн), з брокерського рахунку вивід коштів без комісії. Перекидати кошти між депо та брокерським рахунком обіцяють також без додаткових комісій. Але жодного разу кошти не виводив, між рахунками не перекидав.
Для сплати комісії за придбання ЦП (1 ГРН) використовують окремий рахунок. В звіті про виконані операції вказується рахунок для сплати комісії і сума комісії (або її передплата). Вже стикнувся із тим, що комісію списують з брокерського рахунку при тому, що на рахунку для сплати комісії задепоновані достатні кошти.
Дякую за відповідь і "+" в карму )
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1finanсier
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Додано: Суб 08 чер, 2024 09:55
Що ще за новинки з підтвердженням адреси при купівлі через ДіЯ?
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Додано: Суб 08 чер, 2024 17:17
2XL написав:
Що ще за новинки з підтвердженням адреси при купівлі через ДіЯ?
Позавчора купував нічого такого не було, все стандартно.
Це від кого таке, від Дії?
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Додано: Суб 08 чер, 2024 18:29
посетитель написав: 2XL написав:
Що ще за новинки з підтвердженням адреси при купівлі через ДіЯ?
Позавчора купував нічого такого не було, все стандартно.
Це від кого таке, від Дії?
Трохи пізніше створив нову заявку, пройшла по стандартній схемі. Заявки з введенням адреси так і не опрацювали, відмінив
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Додано: Суб 08 чер, 2024 21:28
Підкажіть будь ласка банк власний рахунок дає купувати в дії облігації?Дякую.
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Вадимка
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Додано: Суб 08 чер, 2024 23:14
Вадимка написав:
Підкажіть будь ласка банк власний рахунок дає купувати в дії облігації?Дякую.
Можна
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novichok
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Додано: Суб 08 чер, 2024 23:33
novichok Дякую за відповідь.
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