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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 636637638639
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:04

  artiren_88_kuch1mail написав:Никто не в курсе ICU требует подтверждения средств, если после погашения облигаций у них на счету будет сумма выше 400к? Или после покупки облигаций у них они вопросов не задают?

А разве ICU в принципе спрашивает подтверждение средств в зависимости от количества денег на счету? Я думал, что подтверждение средств только для поднятия инвестлимита нужно.
moveton
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  #<1 ... 636637638639
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