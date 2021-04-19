А разве ICU в принципе спрашивает подтверждение средств в зависимости от количества денег на счету? Я думал, что подтверждение средств только для поднятия инвестлимита нужно.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 16 чер, 2024 22:04
А разве ICU в принципе спрашивает подтверждение средств в зависимости от количества денег на счету? Я думал, что подтверждение средств только для поднятия инвестлимита нужно.
Додано: Пон 17 чер, 2024 08:42
Я не в курсе, поэтому и хотел уточнить)
Додано: Пон 17 чер, 2024 13:55
ну що ж, дочекались
пішли торги щодо списання боргів по євробондах...
Додано: Пон 17 чер, 2024 15:52
Re: Ринок ОВДП
Так що тепер валютні ОВДП поки що не купуємо?
Додано: Пон 17 чер, 2024 15:55
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:15
Re: Ринок ОВДП
На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:50
Додано: Пон 17 чер, 2024 17:03
Re: Ринок ОВДП
А те що і я хотів. А форум існує для обміну думок а не для змагання в гострословії
Додано: Пон 17 чер, 2024 17:07
Ну а на что вы расчитывали задавая ваши вопросы? Купит ли их кто? Бузесловно купят и много кто!!!
Стоит ли? Ну у каждого свои резоны? Я куплю. Мне точно надо и мне точно стОит - ибо у меня мои резоны. Ваши расклады я не могу знать - давайте больше инфы чтобы можно было давать взвешенные ответы а не "соревноваться в острословии". Как говорится - какой вопрос - такой ответ - о чем вы думаете и какие ваши резоны на форуме не может не знать НИКТО - в принципе
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