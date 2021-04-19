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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 636637638639
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:04

  artiren_88_kuch1mail написав:Никто не в курсе ICU требует подтверждения средств, если после погашения облигаций у них на счету будет сумма выше 400к? Или после покупки облигаций у них они вопросов не задают?

А разве ICU в принципе спрашивает подтверждение средств в зависимости от количества денег на счету? Я думал, что подтверждение средств только для поднятия инвестлимита нужно.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 08:42

  moveton написав:
  artiren_88_kuch1mail написав:Никто не в курсе ICU требует подтверждения средств, если после погашения облигаций у них на счету будет сумма выше 400к? Или после покупки облигаций у них они вопросов не задают?

А разве ICU в принципе спрашивает подтверждение средств в зависимости от количества денег на счету? Я думал, что подтверждение средств только для поднятия инвестлимита нужно.


Я не в курсе, поэтому и хотел уточнить)
artiren_88_kuch1mail
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:55

ну що ж, дочекались
пішли торги щодо списання боргів по євробондах...

https://mof.gov.ua/uk/news/ministers_co ... raine-4657

https://www.londonstockexchange.com/new ... t/16522164
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:52

Re: Ринок ОВДП

Так що тепер валютні ОВДП поки що не купуємо?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:55

  ihorsic написав:Так що тепер валютні ОВДП поки що не купуємо?

Так сейчас, вроде, ещё можно. Вот после первого сентября с ОЗДП ничего не заплатят и покупать ОВДП будет уже не на что.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:15

Re: Ринок ОВДП

На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 16:50

  ihorsic написав:На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?

Ну купит. А Вам то что за забота? Их деньги - их решение - их забота...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 17:03

Re: Ринок ОВДП

А те що і я хотів. А форум існує для обміну думок а не для змагання в гострословії
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 17:07

  ihorsic написав:А те що і я хотів. А форум існує для обміну думок а не для змагання в гострословії

Ну а на что вы расчитывали задавая ваши вопросы? Купит ли их кто? Бузесловно купят и много кто!!!
Стоит ли? Ну у каждого свои резоны? Я куплю. Мне точно надо и мне точно стОит - ибо у меня мои резоны. Ваши расклады я не могу знать - давайте больше инфы чтобы можно было давать взвешенные ответы а не "соревноваться в острословии". Как говорится - какой вопрос - такой ответ - о чем вы думаете и какие ваши резоны на форуме не может не знать НИКТО - в принципе :)
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