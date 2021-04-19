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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 16 чер, 2024 22:04
artiren_88_kuch1mail написав:
Никто не в курсе ICU требует подтверждения средств, если после погашения облигаций у них на счету будет сумма выше 400к? Или после покупки облигаций у них они вопросов не задают?
А разве ICU в принципе спрашивает подтверждение средств в зависимости от количества денег на счету? Я думал, что подтверждение средств только для поднятия инвестлимита нужно.
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moveton
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Додано: Пон 17 чер, 2024 08:42
moveton написав: artiren_88_kuch1mail написав:
Никто не в курсе ICU требует подтверждения средств, если после погашения облигаций у них на счету будет сумма выше 400к? Или после покупки облигаций у них они вопросов не задают?
А разве ICU в принципе спрашивает подтверждение средств в зависимости от количества денег на счету? Я думал, что подтверждение средств только для поднятия инвестлимита нужно.
Я не в курсе, поэтому и хотел уточнить)
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Додано: Пон 17 чер, 2024 13:55
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Додано: Пон 17 чер, 2024 15:52
Так що тепер валютні ОВДП поки що не купуємо?
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ihorsic
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Додано: Пон 17 чер, 2024 15:55
ihorsic написав:
Так що тепер валютні ОВДП поки що не купуємо?
Так сейчас, вроде, ещё можно. Вот после первого сентября с ОЗДП ничего не заплатят и покупать ОВДП будет уже не на что.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 16:15
На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?
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ihorsic
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Додано: Пон 17 чер, 2024 16:50
ihorsic написав:
На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?
Ну купит. А Вам то что за забота? Их деньги - их решение - их забота...
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WallNutPen
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Додано: Пон 17 чер, 2024 17:03
А те що і я хотів. А форум існує для обміну думок а не для змагання в гострословії
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ihorsic
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Додано: Пон 17 чер, 2024 17:07
ihorsic написав:
А те що і я хотів. А форум існує для обміну думок а не для змагання в гострословії
Ну а на что вы расчитывали задавая ваши вопросы? Купит ли их кто? Бузесловно купят и много кто!!!
Стоит ли? Ну у каждого свои резоны? Я куплю. Мне точно надо и мне точно стОит - ибо у меня мои резоны. Ваши расклады я не могу знать - давайте больше инфы чтобы можно было давать взвешенные ответы а не "соревноваться в острословии". Как говорится - какой вопрос - такой ответ - о чем вы думаете и какие ваши резоны на форуме не может не знать НИКТО - в принципе
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WallNutPen
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Додано: Пон 17 чер, 2024 17:30
WallNutPen написав: ihorsic написав:
А те що і я хотів. А форум існує для обміну думок а не для змагання в гострословії
Ну а на что вы расчитывали задавая ваши вопросы? Купит ли их кто? Бузесловно купят и много кто!!!
Стоит ли? Ну у каждого свои резоны? Я куплю. Мне точно надо и мне точно стОит - ибо у меня мои резоны. Ваши расклады я не могу знать - давайте больше инфы чтобы можно было давать взвешенные ответы а не "соревноваться в острословии". Как говорится - какой вопрос - такой ответ - о чем вы думаете и какие ваши резоны на форуме не может не знать НИКТО - в принципе
Резон тут у всіх один заробити або хоча б не втратити....
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ihorsic
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