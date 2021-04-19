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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 чер, 2024 17:53
ihorsic написав:
Резон тут у всіх один заробити або хоча б не втратити....
Ну наверное не вам мне рассказывать, что порой можно заработать даже там где все теряют. Ситуации ведь могут кардинально отличаться по стартовым условиям. Но тут каждый сам себе режиссер
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Додано: Пон 17 чер, 2024 18:27
ihorsic написав:
Резон тут у всіх один заробити або хоча б не втратити....
Так это сразу не про ОВГЗ. ОВГЗ - это про патриотическую поддержку ВСУ и некоторую компенсацию за это за счёт будущих украинских налогоплательщиков.
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