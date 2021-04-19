Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 чер, 2024 17:53
ihorsic написав:
Резон тут у всіх один заробити або хоча б не втратити....
Ну наверное не вам мне рассказывать, что порой можно заработать даже там где все теряют. Ситуации ведь могут кардинально отличаться по стартовым условиям. Но тут каждый сам себе режиссер
WallNutPen
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Додано: Пон 17 чер, 2024 18:27
ihorsic написав:
Резон тут у всіх один заробити або хоча б не втратити....
Так это сразу не про ОВГЗ. ОВГЗ - это про патриотическую поддержку ВСУ и некоторую компенсацию за это за счёт будущих украинских налогоплательщиков.
moveton
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Додано: Пон 17 чер, 2024 22:48
Панове, а хтось помічав, у який саме час найчастіше Бонд виставляє овдп, які придбав у пересічних?
1finanсier
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Додано: Вів 18 чер, 2024 12:51
С ощадом никто не работал в плане купли/продажи ОВДП? Удобно или нет?
artiren_88_kuch1mail
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Додано: Вів 18 чер, 2024 15:40
На деяких ресурсах (наприклад
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?detailed
) вказано як брокера ОВГЗ ПУМБ, але в додатку банку не бачу такої можливості. Чи вона є, чи є суттєві відмінності у порівнянні з тим же СЕНСОМ? Дякую.
VASH
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Додано: Вів 18 чер, 2024 15:55
VASH написав:
На деяких ресурсах (наприклад
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?detailed
) вказано як брокера ОВГЗ ПУМБ, але в додатку банку не бачу такої можливості. Чи вона є, чи є суттєві відмінності у порівнянні з тим же СЕНСОМ? Дякую.
Так в
необходимых трёх шагах
ничего про приложение и не написано. Но должна бы возможность быть. Для юриков
два года назад обещали и в приложении
, но может и умерло уже.
moveton
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Додано: Вів 18 чер, 2024 16:06
Якби не тривалий сбій у Сенсі, то й питання не поставало щодо ПУМБа.
VASH
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Додано: Вів 18 чер, 2024 16:10
VASH написав:
Якби не тривалий сбій у Сенсі, то й питання не поставало щодо ПУМБа.
Думаю, что ICU для физика поудобнее ПУМБ будет. Но дело вкуса. Кому-то вон в Ощаде больше всех нравится. Чем-то он лучше даже Укргаза, видимо. Про юриков не скажу.
moveton
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