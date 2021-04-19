На деяких ресурсах (наприклад https://uainvest.com.ua/ukrbonds?detailed) вказано як брокера ОВГЗ ПУМБ, але в додатку банку не бачу такої можливості. Чи вона є, чи є суттєві відмінності у порівнянні з тим же СЕНСОМ? Дякую.
VASH написав:На деяких ресурсах (наприклад https://uainvest.com.ua/ukrbonds?detailed) вказано як брокера ОВГЗ ПУМБ, але в додатку банку не бачу такої можливості. Чи вона є, чи є суттєві відмінності у порівнянні з тим же СЕНСОМ? Дякую.
moveton Дякую за вашу думку, працював ті роки з Кінто - досить проблемно з оформленням та наданням документів, зараз з Сенсом - в цілому задовольняє (оперативно, коли відсутні сбої, як сьогодні). Придивлюся до ИКУ.
VASH написав:moveton Дякую за вашу думку, працював ті роки з Кінто - досить проблемно з оформленням та наданням документів, зараз з Сенсом - в цілому задовольняє (оперативно, коли відсутні сбої, як сьогодні). Придивлюся до ИКУ.
Я у Кинто покупал только через Дию. Там всё быстро и без документов. Может для покупки другого и нужно постоянно документы показывать. В ICU для полноценного аккаунта, разумеется, как у любого брокера, включая Сенс, нужно пройти онбординг. Это займёт несколько дней (где-то в пару недель обычно укладываются), но это одноразовая процедура. Потом для гривнебумаг всё автоматизировано. Избалованных Сенсом может напрячь покупка только в торговые часы и дополнительные половина-целый рабочий день на зачисление денег брокерский счёт (и вывод, соответственно, ещё столько же), но IMHO это всё равно приятнее, чем всё решать в лучшем случае через электронную почту, а то и через неоднократное физическое посещение брокера с подписыванием бумаг. Хотя кому как. Поговорить вживую с милой девушкой - это тоже неплохо