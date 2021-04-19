Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 чер, 2024 16:52
Додано: Вів 18 чер, 2024 18:38
Первинне розміщення UA4000231633 (Ном. в ін.вал. дол.США)
Військові облігації
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) - 265 653 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) - 200 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) - 200 000 000
Додано: Вів 18 чер, 2024 19:10
Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.
Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃
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