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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 чер, 2024 16:52
ihorsic написав:
На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?
Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів
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The_Rebel
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Додано: Вів 18 чер, 2024 18:38
The_Rebel написав: ihorsic написав:
На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?
Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів
Первинне розміщення UA4000231633 (Ном. в ін.вал. дол.США)
Військові облігації
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) - 265 653 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) - 200 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) - 200 000 000
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Додано: Вів 18 чер, 2024 19:10
Trainer написав: The_Rebel написав: ihorsic написав:
На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?
Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів
Первинне розміщення UA4000231633 (Ном. в ін.вал. дол.США)
Військові облігації
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) - 265 653 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) - 200 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) - 200 000 000
Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.
Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: Вів 18 чер, 2024 22:57
ihorsic написав:
Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.
Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃
І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці"
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The_Rebel
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Додано: Вів 18 чер, 2024 23:25
The_Rebel написав: ihorsic написав:
Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.
Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃
І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці"
Ставки первинного розміщення. Купівля здійснюється у відділенні нозями а не через додаток. В додатку відображаються вже куплені. Обслуговування так собі гальмує..
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ihorsic
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Додано: Вів 18 чер, 2024 23:50
ihorsic написав: The_Rebel написав: ihorsic написав:
Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.
Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃
І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці"
Ставки первинного розміщення. Купівля здійснюється у відділенні нозями а не через додаток. В додатку відображаються вже куплені. Обслуговування так собі гальмує..
Укргаз по обслуговуванню це як гастроном у смт, хоча залежить від співробітників. Так це виходить на 4,64% цілилися?)) А є ще якісь комісії за вихід на первинку? Зараз Сенс і Моно вже зменшили процент на вторинці, хоча ще сьогодні можна було в Сенсі взяти за 4%, а в Моно максимум 3,8% в наявності
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