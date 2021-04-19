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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 638639640641
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:52

  ihorsic написав:На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?

Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:38

  The_Rebel написав:
  ihorsic написав:На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?

Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів

Первинне розміщення UA4000231633 (Ном. в ін.вал. дол.США)
Військові облігації

Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) - 265 653 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) - 200 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) - 200 000 000
Trainer
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:10

  Trainer написав:
  The_Rebel написав:
  ihorsic написав:На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?

Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів

Первинне розміщення UA4000231633 (Ном. в ін.вал. дол.США)
Військові облігації

Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) - 265 653 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) - 200 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) - 200 000 000

Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.
Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 22:57

  ihorsic написав:Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.
Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃

І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці"
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 23:25

  The_Rebel написав:
  ihorsic написав:Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.
Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃

І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці"

Ставки первинного розміщення. Купівля здійснюється у відділенні нозями а не через додаток. В додатку відображаються вже куплені. Обслуговування так собі гальмує..
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 23:50

  ihorsic написав:
  The_Rebel написав:
  ihorsic написав:Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.
Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃

І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці"

Ставки первинного розміщення. Купівля здійснюється у відділенні нозями а не через додаток. В додатку відображаються вже куплені. Обслуговування так собі гальмує..

Укргаз по обслуговуванню це як гастроном у смт, хоча залежить від співробітників. Так це виходить на 4,64% цілилися?)) А є ще якісь комісії за вихід на первинку? Зараз Сенс і Моно вже зменшили процент на вторинці, хоча ще сьогодні можна було в Сенсі взяти за 4%, а в Моно максимум 3,8% в наявності
The_Rebel
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  #<1 ... 638639640641
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