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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 638639640641 Додано: Вів 18 чер, 2024 16:52 ihorsic написав: На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто? На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?

Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів The_Rebel

Повідомлень: 301 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2024 18:38 The_Rebel написав: ihorsic написав: На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто? На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?

Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів

Первинне розміщення UA4000231633 (Ном. в ін.вал. дол.США)

Військові облігації



Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) - 265 653 000

Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) - 200 000 000

Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) - 200 000 000 Первинне розміщення UA4000231633 (Ном. в ін.вал. дол.США)Військові облігаціїОбсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) - 265 653 000Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) - 200 000 000Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) - 200 000 000 Trainer

Повідомлень: 136 З нами з: 16.09.08 Подякував: 2 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2024 19:10 Trainer написав: The_Rebel написав: ihorsic написав: На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто? На завтра і на 25.06. заплановано проведення аукціону з продажу $ ОВДП термін погашення 01.07.25. Хтось же ж їх купить? Питання а чи варто?

Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів Так що, відбувся цей аукціон? Бо на вторинному ринку щось поки не видно результатів

Первинне розміщення UA4000231633 (Ном. в ін.вал. дол.США)

Військові облігації



Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) - 265 653 000

Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) - 200 000 000

Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) - 200 000 000 Первинне розміщення UA4000231633 (Ном. в ін.вал. дол.США)Військові облігаціїОбсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) - 265 653 000Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) - 200 000 000Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) - 200 000 000

Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.

Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃 Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃 ihorsic Повідомлень: 1286 З нами з: 07.04.10 Подякував: 36 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2024 22:57 ihorsic написав: Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.

Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃 Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃

І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці" І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці" The_Rebel

Повідомлень: 301 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2024 23:25 The_Rebel написав: ihorsic написав: Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.

Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃 Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃

І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці" І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці"

Ставки первинного розміщення. Купівля здійснюється у відділенні нозями а не через додаток. В додатку відображаються вже куплені. Обслуговування так собі гальмує.. Ставки первинного розміщення. Купівля здійснюється у відділенні нозями а не через додаток. В додатку відображаються вже куплені. Обслуговування так собі гальмує.. ihorsic Повідомлень: 1286 З нами з: 07.04.10 Подякував: 36 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2024 23:50 ihorsic написав: The_Rebel написав: ihorsic написав: Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.

Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃 Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃

І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці" І яка була ставка в Укргазі, якщо не секрет? Бо я у них ніколи ще не бачив, що доступні, завжди "немає пропозицій у цьому місяці"

Ставки первинного розміщення. Купівля здійснюється у відділенні нозями а не через додаток. В додатку відображаються вже куплені. Обслуговування так собі гальмує.. Ставки первинного розміщення. Купівля здійснюється у відділенні нозями а не через додаток. В додатку відображаються вже куплені. Обслуговування так собі гальмує..

Укргаз по обслуговуванню це як гастроном у смт, хоча залежить від співробітників. Так це виходить на 4,64% цілилися?)) А є ще якісь комісії за вихід на первинку? Зараз Сенс і Моно вже зменшили процент на вторинці, хоча ще сьогодні можна було в Сенсі взяти за 4%, а в Моно максимум 3,8% в наявності Укргаз по обслуговуванню це як гастроном у смт, хоча залежить від співробітників. Так це виходить на 4,64% цілилися?)) А є ще якісь комісії за вихід на первинку? Зараз Сенс і Моно вже зменшили процент на вторинці, хоча ще сьогодні можна було в Сенсі взяти за 4%, а в Моно максимум 3,8% в наявності The_Rebel

Повідомлень: 301 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 638639640641 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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