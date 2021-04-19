Додано: Сер 19 чер, 2024 12:59

Просветите, пожалуйста, по нескольким вопросам.



1. В этой таблице uainvest.com.ua/ukrbonds по тем облигациям, где есть ПУМБ, он практически везде на первой строчке с самым высоким процентом. Если не обращать внимания на удобство, а только на финансовую выгоду, то выгоднее всего в ПУМБе покупать? Или там большими комиссиями всё обложено?



2. Сказали, что в ПУМБе продажа ОВГЗ только через отделение. Можно процедуру в двух словах, кто проходил. И как долго оформляют, если первый раз? И всё за одно посещение делают?



3. А в ICU, если первый раз, то надо идти к ним? Новичку дистанционно не получится? Особенно, если нет Дії с биометрическим паспортом.



4. Тут часто обсуждают покупку ОВГЗ через Дію. Это только при наличии биометрического паспорта?



5. Что значит в таблице "дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат"? Имеется в виду, что, скажем, при ОВГЗ на год получаем через полгода выплату по купону, и её тоже вкладываем? А какие условия этого реинвестирования при этом берутся в расчет? Пробую посчитать на примере Сенса, и так, и сяк, и что-то никак не сходится.