1. В этой таблице uainvest.com.ua/ukrbonds по тем облигациям, где есть ПУМБ, он практически везде на первой строчке с самым высоким процентом. Если не обращать внимания на удобство, а только на финансовую выгоду, то выгоднее всего в ПУМБе покупать? Или там большими комиссиями всё обложено?
2. Сказали, что в ПУМБе продажа ОВГЗ только через отделение. Можно процедуру в двух словах, кто проходил. И как долго оформляют, если первый раз? И всё за одно посещение делают?
3. А в ICU, если первый раз, то надо идти к ним? Новичку дистанционно не получится? Особенно, если нет Дії с биометрическим паспортом.
4. Тут часто обсуждают покупку ОВГЗ через Дію. Это только при наличии биометрического паспорта?
5. Что значит в таблице "дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат"? Имеется в виду, что, скажем, при ОВГЗ на год получаем через полгода выплату по купону, и её тоже вкладываем? А какие условия этого реинвестирования при этом берутся в расчет? Пробую посчитать на примере Сенса, и так, и сяк, и что-то никак не сходится.
1) я не певний що тут є клієнти ПУМБа що працюють там із ОВДП, буду радий якщо помиляюсь і теж хочу послухати про їх умови - комісії - сервіси із того що я знаю, це лише для ВІП-ів (https://persona.pumb.ua/) - для тих хто є власником преміального пакету Персона в банку
3) https://online.icu/ наверху справа є кнопка "Стати клієнтом" там є дві опції, обирайте другу через BankID
4) дія = або біопаспорт або закордонний (із чіпом)
5) так, реінвест = все що отримали -> докуповуєте цю ж бумагу, але ніхто не знає яка буде ціна цієї ж бумаги через рік-два-три, тому все дуже умовно
Внезапно Сегодня до обеда такого точно ещё не было - я эти облигации Сенса исходил вдоль и поперек. Правда, в той же таблице есть 17,5 и 17,75% у ПУМБа, но на меньший срок. Правда, если они только для ВИПов, тогда не в счёт.
greenozon Каким образом на вчерашнем размещении граничная доходность для 231625 устанавливается на уровне 16,8%, а сегодня их Сенс предлагает уже под 17,3%. Неправильно считают доходность, учитывая рефинанс? Продают дешевле, чем вчера купили?