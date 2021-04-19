Додано: Сер 19 чер, 2024 17:11

По ПУМБу... ВИПом быть не нужно - т. е. платить за премиальный пакет не нужно. 1000 грн - брокерское; или 0,1% от фактической суммы сделки, если > 1М. Плюс комиссия при списании при погашении - 200 грн вроде бы сейчас. И все. А, вам ещё счёт нужно будет открыть в ЦБ - посмотрите в тарифах, я не помню, сколько сейчас берут за это. Отделение я посещал один раз - когда открывал счёт в ЦБ и делал первую заявку. Дальше - с адекватным (не персональным) менеджером в телефонном режиме каждая новая покупка. Вам будут предлагать приходить подписывать документы о покупке, но я на это забил. Да, комиссии - за каждый ордер. Т. е. брать по 50 бумаг в месяц не особо и выгодно. Хотя, если у вас высокий доход... Я три-четыре раза в год беру - иногда под реинвест, иногда просто. Будьте внимательны, у ПУМБа пару раз в год могут незначительно меняться тарифы. Списание при погашении будет снято по действующим тарифам. Т. е. я когда-то купил бумаги и в тарифах этот пункт стоил бы мне 150 грн. К моменту погашения бумаг банк изменил тарифы и снимут актуальные 200 грн.

Ещё через Ощад покупаю, но их отделение приходится посещать.