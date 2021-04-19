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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 640641642643>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:59

Просветите, пожалуйста, по нескольким вопросам.

1. В этой таблице uainvest.com.ua/ukrbonds по тем облигациям, где есть ПУМБ, он практически везде на первой строчке с самым высоким процентом. Если не обращать внимания на удобство, а только на финансовую выгоду, то выгоднее всего в ПУМБе покупать? Или там большими комиссиями всё обложено?

2. Сказали, что в ПУМБе продажа ОВГЗ только через отделение. Можно процедуру в двух словах, кто проходил. И как долго оформляют, если первый раз? И всё за одно посещение делают?

3. А в ICU, если первый раз, то надо идти к ним? Новичку дистанционно не получится? Особенно, если нет Дії с биометрическим паспортом.

4. Тут часто обсуждают покупку ОВГЗ через Дію. Это только при наличии биометрического паспорта?

5. Что значит в таблице "дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат"? Имеется в виду, что, скажем, при ОВГЗ на год получаем через полгода выплату по купону, и её тоже вкладываем? А какие условия этого реинвестирования при этом берутся в расчет? Пробую посчитать на примере Сенса, и так, и сяк, и что-то никак не сходится.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:14

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:3. А в ICU, если первый раз, то надо идти к ним? Новичку дистанционно не получится? Особенно, если нет Дії с биометрическим паспортом.

В ICU регистрация только по электронной почте. И у новичков до сих пор получалось. Если паспорт бумажный, то фотографии его и кода нужно будет приложить.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:20

candidat

1) я не певний що тут є клієнти ПУМБа що працюють там із ОВДП, буду радий якщо помиляюсь і теж хочу послухати про їх умови - комісії - сервіси
із того що я знаю, це лише для ВІП-ів (https://persona.pumb.ua/) - для тих хто є власником преміального пакету Персона в банку

3) https://online.icu/ наверху справа є кнопка "Стати клієнтом"
там є дві опції, обирайте другу через BankID

4) дія = або біопаспорт або закордонний (із чіпом)

5) так, реінвест = все що отримали -> докуповуєте цю ж бумагу, але ніхто не знає яка буде ціна цієї ж бумаги через рік-два-три, тому все дуже умовно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:50

Супер важка категорія - ОВДП грн 2028 рік!
лише в Сенсі (на моменті), 17.3%
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:20

  greenozon написав:Супер важка категорія - ОВДП грн 2028 рік!
лише в Сенсі (на моменті), 17.3%
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense

Внезапно :) Сегодня до обеда такого точно ещё не было - я эти облигации Сенса исходил вдоль и поперек.
Правда, в той же таблице есть 17,5 и 17,75% у ПУМБа, но на меньший срок. Правда, если они только для ВИПов, тогда не в счёт.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:21

greenozon
Каким образом на вчерашнем размещении граничная доходность для 231625 устанавливается на уровне 16,8%, а сегодня их Сенс предлагает уже под 17,3%. Неправильно считают доходность, учитывая рефинанс? Продают дешевле, чем вчера купили?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 15:59

А на каких условиях Минфин продает облигации банкам? По номиналу 1000 грн? Или тоже с наценкой?
А что значит, когда тут, на форуме, предлагают вариант поучаствовать в аукционе? Я так понимаю, Минфин физическим лицам напрямую не продает. Имеется в виду, дать денег банку, а он от своего имени купит? За это банк берет какую-то комиссию? Или зачем это банку, когда он может перепродать потом с наценкой?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:24

  spiridonwot написав:greenozon
Каким образом на вчерашнем размещении граничная доходность для 231625 устанавливается на уровне 16,8%, а сегодня их Сенс предлагает уже под 17,3%. Неправильно считают доходность, учитывая рефинанс? Продают дешевле, чем вчера купили?

Мінфін дохідністю називає не YTM, а щось інше. Сенс, ICU, решта вказують саме YTM, вона вища.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:07

  candidat написав:А на каких условиях Минфин продает облигации банкам? По номиналу 1000 грн? Или тоже с наценкой?
А что значит, когда тут, на форуме, предлагают вариант поучаствовать в аукционе? Я так понимаю, Минфин физическим лицам напрямую не продает. Имеется в виду, дать денег банку, а он от своего имени купит? За это банк берет какую-то комиссию? Или зачем это банку, когда он может перепродать потом с наценкой?

Мінфін продає на аукціоні, не тільки банкам.
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Ціна визначається по принципу аукціону.
Брокер може запропонувати клієнту-ФО вийти на аукціон, ФО вказує який ЦП креба купити та максимальну ціну. Брокер отримає свої комісії. Якось так.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:11

По ПУМБу... ВИПом быть не нужно - т. е. платить за премиальный пакет не нужно. 1000 грн - брокерское; или 0,1% от фактической суммы сделки, если > 1М. Плюс комиссия при списании при погашении - 200 грн вроде бы сейчас. И все. А, вам ещё счёт нужно будет открыть в ЦБ - посмотрите в тарифах, я не помню, сколько сейчас берут за это. Отделение я посещал один раз - когда открывал счёт в ЦБ и делал первую заявку. Дальше - с адекватным (не персональным) менеджером в телефонном режиме каждая новая покупка. Вам будут предлагать приходить подписывать документы о покупке, но я на это забил. Да, комиссии - за каждый ордер. Т. е. брать по 50 бумаг в месяц не особо и выгодно. Хотя, если у вас высокий доход... Я три-четыре раза в год беру - иногда под реинвест, иногда просто. Будьте внимательны, у ПУМБа пару раз в год могут незначительно меняться тарифы. Списание при погашении будет снято по действующим тарифам. Т. е. я когда-то купил бумаги и в тарифах этот пункт стоил бы мне 150 грн. К моменту погашения бумаг банк изменил тарифы и снимут актуальные 200 грн.
Ещё через Ощад покупаю, но их отделение приходится посещать.
midest
 
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