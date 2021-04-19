|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 19 чер, 2024 17:14
Дополню. Заявки лучше всего делать в четверг/пятницу. Это чтобы лишний раз не ходить.
Додано: Сер 19 чер, 2024 21:29
Re: Ринок ОВДП
Щось не прийшла зарплата на ICU від ОВДП до 18.06.25. Що цікаво - а на єПідтримки повиплачував. А на ті, що повині на рахунок ICU зайти - ні
Додано: Сер 19 чер, 2024 21:32
А ICU разве не всегда так: на єПідтримку вечером, а себе на счёт оформляет утром завтрашнего дня? Причём, если сильно горит, то на счёт нужно смотреть самостоятельно потому, что извещение будет ещё позже.
Додано: Сер 19 чер, 2024 22:06
Re: Ринок ОВДП
А що нарід тут більше гривнею базується? Щось дуже мало обговорень валютних ОВДП. Чи краще вже в золото....
Додано: Сер 19 чер, 2024 22:19
Додано: Сер 19 чер, 2024 22:21
Re: Ринок ОВДП
Хоча депозити з їх макс 1,5-2% і то з податками - взагалі не варіант. Краще вже матрас
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|