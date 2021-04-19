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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 640641642643
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:14

Дополню. Заявки лучше всего делать в четверг/пятницу. Это чтобы лишний раз не ходить.
midest
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:29

Re: Ринок ОВДП

Щось не прийшла зарплата на ICU від ОВДП до 18.06.25. Що цікаво - а на єПідтримки повиплачував. А на ті, що повині на рахунок ICU зайти - ні
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:32

  1finanсier написав:Щось не прийшла зарплата на ICU від ОВДП до 18.06.25. Що цікаво - а на єПідтримки повиплачував. А на ті, що повині на рахунок ICU зайти - ні

А ICU разве не всегда так: на єПідтримку вечером, а себе на счёт оформляет утром завтрашнего дня? Причём, если сильно горит, то на счёт нужно смотреть самостоятельно потому, что извещение будет ещё позже.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 22:06

Re: Ринок ОВДП

А що нарід тут більше гривнею базується? Щось дуже мало обговорень валютних ОВДП. Чи краще вже в золото....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 22:19

  ihorsic написав:А що нарід тут більше гривнею базується? Щось дуже мало обговорень валютних ОВДП. Чи краще вже в золото....

В гривню багато позаходило в минулі, більш стабільні періоди. Але і в валютні на всю котлету якось стрьомно заходити зараз, бо плата за ризик досить мізерна
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 22:21

Re: Ринок ОВДП

Хоча депозити з їх макс 1,5-2% і то з податками - взагалі не варіант. Краще вже матрас
The_Rebel
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