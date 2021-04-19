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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 19 чер, 2024 17:14
Дополню. Заявки лучше всего делать в четверг/пятницу. Это чтобы лишний раз не ходить.
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midest
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:29
Щось не прийшла зарплата на ICU від ОВДП до 18.06.25. Що цікаво - а на єПідтримки повиплачував. А на ті, що повині на рахунок ICU зайти - ні
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1finanсier
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Додано: Сер 19 чер, 2024 21:32
1finanсier написав:
Щось не прийшла зарплата на ICU від ОВДП до 18.06.25. Що цікаво - а на єПідтримки повиплачував. А на ті, що повині на рахунок ICU зайти - ні
А ICU разве не всегда так: на єПідтримку вечером, а себе на счёт оформляет утром завтрашнего дня? Причём, если сильно горит, то на счёт нужно смотреть самостоятельно потому, что извещение будет ещё позже.
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moveton
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2
Додано: Сер 19 чер, 2024 22:06
А що нарід тут більше гривнею базується? Щось дуже мало обговорень валютних ОВДП. Чи краще вже в золото....
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ihorsic
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:19
ihorsic написав:
А що нарід тут більше гривнею базується? Щось дуже мало обговорень валютних ОВДП. Чи краще вже в золото....
В гривню багато позаходило в минулі, більш стабільні періоди. Але і в валютні на всю котлету якось стрьомно заходити зараз, бо плата за ризик досить мізерна
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The_Rebel
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Додано: Сер 19 чер, 2024 22:21
Хоча депозити з їх макс 1,5-2% і то з податками - взагалі не варіант. Краще вже матрас
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The_Rebel
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Додано: Сер 19 чер, 2024 23:56
spiridonwot написав:greenozon
Каким образом на вчерашнем размещении граничная доходность для 231625 устанавливается на уровне 16,8%, а сегодня их Сенс предлагает уже под 17,3%. Неправильно считают доходность, учитывая рефинанс? Продают дешевле, чем вчера купили?
При купівлі за 1000 була б ставка 16,8.
Вони продають 1064,21 і ще пишуть 17,3! Тобто з врахуванням капіталізації.
Зараз реальна, або проста ставка UA4000231625 в Сенсі- 16,57
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dr_bastm
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Додано: Чет 20 чер, 2024 00:55
The_Rebel написав:
Хоча депозити з їх макс 1,5-2% і то з податками - взагалі не варіант. Краще вже матрас
А от інші так не думають.
В цей вівторок попит на $ ОВДП набагато перевищив пропозицію....
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ihorsic
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