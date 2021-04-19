Додано: Чет 20 чер, 2024 09:05

candidat написав: Когда покупаешь ОВГЗ в каком-то банке, то, если приспичит избавиться от облигаций, продать можешь тоже только этому банку? А если этот банк загнется?

Если можно продать и в других местах, как это делается? Как показать другому банку, что у меня есть ОВГЗ и хочу их продать?

Если банк банкрот, в течение 30 дней необходимо написать заявление временному администратору на перевод своих ОВГЗ другому хранителю(банк либо инвест. компания), ваши овгз при банкротстве банка/инвест. компании никуда не деваются. Так как хранитель просто ведет их учет, ими НЕ пользуются. Если хотите овгз продать, можно продать любому покупателю, банку, инвест. компании, даже физ. лицу или юр. особе, для этого достаточно свежая выписка с счета ценных бумаг, что овгз у вас есть. Далее продаете по обычному договору.Напоминаю, валютные овгз досрочно продаются только за гривну. О курсе договариваетесь с покупателем.Если речь о Сенсе(подобные финтех банки), можно продать в самом приложении. Возможно они за валютные дают саму валюту, необходимо уточнять. Я никогда досрочно не продавал. Не выгодно.