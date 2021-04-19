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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 641642643644>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:14

Дополню. Заявки лучше всего делать в четверг/пятницу. Это чтобы лишний раз не ходить.
midest
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:29

Re: Ринок ОВДП

Щось не прийшла зарплата на ICU від ОВДП до 18.06.25. Що цікаво - а на єПідтримки повиплачував. А на ті, що повині на рахунок ICU зайти - ні
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:32

  1finanсier написав:Щось не прийшла зарплата на ICU від ОВДП до 18.06.25. Що цікаво - а на єПідтримки повиплачував. А на ті, що повині на рахунок ICU зайти - ні

А ICU разве не всегда так: на єПідтримку вечером, а себе на счёт оформляет утром завтрашнего дня? Причём, если сильно горит, то на счёт нужно смотреть самостоятельно потому, что извещение будет ещё позже.
moveton
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2
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 22:06

Re: Ринок ОВДП

А що нарід тут більше гривнею базується? Щось дуже мало обговорень валютних ОВДП. Чи краще вже в золото....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 22:19

  ihorsic написав:А що нарід тут більше гривнею базується? Щось дуже мало обговорень валютних ОВДП. Чи краще вже в золото....

В гривню багато позаходило в минулі, більш стабільні періоди. Але і в валютні на всю котлету якось стрьомно заходити зараз, бо плата за ризик досить мізерна
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 22:21

Re: Ринок ОВДП

Хоча депозити з їх макс 1,5-2% і то з податками - взагалі не варіант. Краще вже матрас
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 23:56

  spiridonwot написав:greenozon
Каким образом на вчерашнем размещении граничная доходность для 231625 устанавливается на уровне 16,8%, а сегодня их Сенс предлагает уже под 17,3%. Неправильно считают доходность, учитывая рефинанс? Продают дешевле, чем вчера купили?

При купівлі за 1000 була б ставка 16,8.
Вони продають 1064,21 і ще пишуть 17,3! Тобто з врахуванням капіталізації.
Зараз реальна, або проста ставка UA4000231625 в Сенсі- 16,57
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 00:55

  The_Rebel написав:Хоча депозити з їх макс 1,5-2% і то з податками - взагалі не варіант. Краще вже матрас

А от інші так не думають.
В цей вівторок попит на $ ОВДП набагато перевищив пропозицію....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 06:09

Когда покупаешь ОВГЗ в каком-то банке, то, если приспичит избавиться от облигаций, продать можешь тоже только этому банку? А если этот банк загнется?
Если можно продать и в других местах, как это делается? Как показать другому банку, что у меня есть ОВГЗ и хочу их продать?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 09:05

Ринок ОВДП

candidat написав:Когда покупаешь ОВГЗ в каком-то банке, то, если приспичит избавиться от облигаций, продать можешь тоже только этому банку? А если этот банк загнется?
Если можно продать и в других местах, как это делается? Как показать другому банку, что у меня есть ОВГЗ и хочу их продать?
Если банк банкрот, в течение 30 дней необходимо написать заявление временному администратору на перевод своих ОВГЗ другому хранителю(банк либо инвест. компания), ваши овгз при банкротстве банка/инвест. компании никуда не деваются. Так как хранитель просто ведет их учет, ими НЕ пользуются. Если хотите овгз продать, можно продать любому покупателю, банку, инвест. компании, даже физ. лицу или юр. особе, для этого достаточно свежая выписка с счета ценных бумаг, что овгз у вас есть. Далее продаете по обычному договору.
Напоминаю, валютные овгз досрочно продаются только за гривну. О курсе договариваетесь с покупателем.
Если речь о Сенсе(подобные финтех банки), можно продать в самом приложении. Возможно они за валютные дают саму валюту, необходимо уточнять. Я никогда досрочно не продавал. Не выгодно.
vadymbanker
 
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