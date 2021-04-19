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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 19 чер, 2024 17:14
Дополню. Заявки лучше всего делать в четверг/пятницу. Это чтобы лишний раз не ходить.
Додано: Сер 19 чер, 2024 21:29
Re: Ринок ОВДП
Щось не прийшла зарплата на ICU від ОВДП до 18.06.25. Що цікаво - а на єПідтримки повиплачував. А на ті, що повині на рахунок ICU зайти - ні
Додано: Сер 19 чер, 2024 21:32
А ICU разве не всегда так: на єПідтримку вечером, а себе на счёт оформляет утром завтрашнего дня? Причём, если сильно горит, то на счёт нужно смотреть самостоятельно потому, что извещение будет ещё позже.
Додано: Сер 19 чер, 2024 22:06
Re: Ринок ОВДП
А що нарід тут більше гривнею базується? Щось дуже мало обговорень валютних ОВДП. Чи краще вже в золото....
Додано: Сер 19 чер, 2024 22:19
Додано: Сер 19 чер, 2024 22:21
Re: Ринок ОВДП
Хоча депозити з їх макс 1,5-2% і то з податками - взагалі не варіант. Краще вже матрас
Додано: Сер 19 чер, 2024 23:56
При купівлі за 1000 була б ставка 16,8.
Вони продають 1064,21 і ще пишуть 17,3! Тобто з врахуванням капіталізації.
Зараз реальна, або проста ставка UA4000231625 в Сенсі- 16,57
Додано: Чет 20 чер, 2024 00:55
Додано: Чет 20 чер, 2024 06:09
Когда покупаешь ОВГЗ в каком-то банке, то, если приспичит избавиться от облигаций, продать можешь тоже только этому банку? А если этот банк загнется?
Если можно продать и в других местах, как это делается? Как показать другому банку, что у меня есть ОВГЗ и хочу их продать?
Додано: Чет 20 чер, 2024 09:05
Ринок ОВДП
Если банк банкрот, в течение 30 дней необходимо написать заявление временному администратору на перевод своих ОВГЗ другому хранителю(банк либо инвест. компания), ваши овгз при банкротстве банка/инвест. компании никуда не деваются. Так как хранитель просто ведет их учет, ими НЕ пользуются. Если хотите овгз продать, можно продать любому покупателю, банку, инвест. компании, даже физ. лицу или юр. особе, для этого достаточно свежая выписка с счета ценных бумаг, что овгз у вас есть. Далее продаете по обычному договору.
Напоминаю, валютные овгз досрочно продаются только за гривну. О курсе договариваетесь с покупателем.
Если речь о Сенсе(подобные финтех банки), можно продать в самом приложении. Возможно они за валютные дают саму валюту, необходимо уточнять. Я никогда досрочно не продавал. Не выгодно.
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