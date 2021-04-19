1finanсier написав:Щось не прийшла зарплата на ICU від ОВДП до 18.06.25. Що цікаво - а на єПідтримки повиплачував. А на ті, що повині на рахунок ICU зайти - ні
А ICU разве не всегда так: на єПідтримку вечером, а себе на счёт оформляет утром завтрашнего дня? Причём, если сильно горит, то на счёт нужно смотреть самостоятельно потому, что извещение будет ещё позже.
Не часто отримував саме на рахунок. Тому може і не помітив такого ньюансу. Дякую за інфу.
The_Rebel написав:Хоча депозити з їх макс 1,5-2% і то з податками - взагалі не варіант. Краще вже матрас
А от інші так не думають. В цей вівторок попит на $ ОВДП набагато перевищив пропозицію....
Я мав на увазі, що валютні депозити програють матрацу, враховуючи ризики. Ну це з моєї дзвіниці так здається, що нема сенсу ризикувати, щоб отримати 1-1,5% чистими. ОВДП все ж ставку побільше пропонують