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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 641642643644
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 09:18

  moveton написав:
  1finanсier написав:Щось не прийшла зарплата на ICU від ОВДП до 18.06.25. Що цікаво - а на єПідтримки повиплачував. А на ті, що повині на рахунок ICU зайти - ні

А ICU разве не всегда так: на єПідтримку вечером, а себе на счёт оформляет утром завтрашнего дня? Причём, если сильно горит, то на счёт нужно смотреть самостоятельно потому, что извещение будет ещё позже.

Не часто отримував саме на рахунок. Тому може і не помітив такого ньюансу. Дякую за інфу.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 10:59

  ihorsic написав:
  The_Rebel написав:Хоча депозити з їх макс 1,5-2% і то з податками - взагалі не варіант. Краще вже матрас

А от інші так не думають.
В цей вівторок попит на $ ОВДП набагато перевищив пропозицію....

Я мав на увазі, що валютні депозити програють матрацу, враховуючи ризики. Ну це з моєї дзвіниці так здається, що нема сенсу ризикувати, щоб отримати 1-1,5% чистими. ОВДП все ж ставку побільше пропонують
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:03

  greenozon написав:Супер важка категорія - ОВДП грн 2028 рік!
лише в Сенсі (на моменті), 17.3%
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense



сьогодні Бонд додав в свій асортимент цю бумагу, але він виявився жадіший -
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=bondua

17.17%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:53

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні в сенсі розширений асортимент доларових ОВДП. Чекаю виплати по своїм і буду закуплятись
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:29

Re: Ринок ОВДП

Все! В сенсі вже немає валютних ОВДП. На них йде буквально полювання. Що трапилось? Чому такий ажіотаж?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:42

  ihorsic написав:Все! В сенсі вже немає валютних ОВДП. На них йде буквально полювання. Що трапилось? Чому такий ажіотаж?

Напевно виплатили не тільки вам. Я також отримав виплати і побачив, що пропозиції пусто.
Але ще можуть знову появитись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:06

завтра Сенс обіцяв нову валютку, та що 4.64 була на певнинці
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:39

  greenozon написав:завтра Сенс обіцяв нову валютку, та що 4.64 була на певнинці

Купляй в моно,є в євро
sens
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