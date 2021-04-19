Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 20 чер, 2024 09:18
moveton написав: 1finanсier написав:
Щось не прийшла зарплата на ICU від ОВДП до 18.06.25. Що цікаво - а на єПідтримки повиплачував. А на ті, що повині на рахунок ICU зайти - ні
А ICU разве не всегда так: на єПідтримку вечером, а себе на счёт оформляет утром завтрашнего дня? Причём, если сильно горит, то на счёт нужно смотреть самостоятельно потому, что извещение будет ещё позже.
Не часто отримував саме на рахунок. Тому може і не помітив такого ньюансу. Дякую за інфу.
1finanсier
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Додано: Чет 20 чер, 2024 10:59
ihorsic написав: The_Rebel написав:
Хоча депозити з їх макс 1,5-2% і то з податками - взагалі не варіант. Краще вже матрас
А от інші так не думають.
В цей вівторок попит на $ ОВДП набагато перевищив пропозицію....
Я мав на увазі, що валютні депозити програють матрацу, враховуючи ризики. Ну це з моєї дзвіниці так здається, що нема сенсу ризикувати, щоб отримати 1-1,5% чистими. ОВДП все ж ставку побільше пропонують
The_Rebel
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Додано: Чет 20 чер, 2024 13:03
сьогодні Бонд додав в свій асортимент цю бумагу, але він виявився жадіший -
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=bondua
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greenozon
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Додано: Чет 20 чер, 2024 15:53
Сьогодні в сенсі розширений асортимент доларових ОВДП. Чекаю виплати по своїм і буду закуплятись
ihorsic
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:29
Все! В сенсі вже немає валютних ОВДП. На них йде буквально полювання. Що трапилось? Чому такий ажіотаж?
ihorsic
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:42
ihorsic написав:
Все! В сенсі вже немає валютних ОВДП. На них йде буквально полювання. Що трапилось? Чому такий ажіотаж?
Напевно виплатили не тільки вам. Я також отримав виплати і побачив, що пропозиції пусто.
Але ще можуть знову появитись.
Ой+
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Додано: Чет 20 чер, 2024 19:06
завтра Сенс обіцяв нову валютку, та що 4.64 була на певнинці
greenozon
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Додано: Чет 20 чер, 2024 19:39
greenozon написав:
завтра Сенс обіцяв нову валютку, та що 4.64 була на певнинці
Купляй в моно,є в євро
sens
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Додано: Чет 20 чер, 2024 21:29
sens написав: greenozon написав:
завтра Сенс обіцяв нову валютку, та що 4.64 була на певнинці
Купляй в моно,є в євро
моно відстій
greenozon
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Додано: Чет 20 чер, 2024 21:58
Ой+ написав: ihorsic написав:
Все! В сенсі вже немає валютних ОВДП. На них йде буквально полювання. Що трапилось? Чому такий ажіотаж?
Напевно виплатили не тільки вам. Я також отримав виплати і побачив, що пропозиції пусто.
Але ще можуть знову появитись.
Питання в тому що не дивлячись на війну, прогнозування дефолту та інші негаразди валютні ОВДП розхватують як гарячі пиріжки...
ihorsic
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