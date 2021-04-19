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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 06:21

  greenozon написав:
  sens написав:
  greenozon написав:завтра Сенс обіцяв нову валютку, та що 4.64 була на певнинці

Купляй в моно,є в євро


моно відстій
які є партнери в євро,які не мають оцінку "відстій" і доступні комісії та онлайн обслуговування чи оффлайн тоді комісії нижче
sens
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  #<1 ... 642643644645
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V2

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