сама крута пропозиція, останній запис в таблиці
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sense UA4000231633 2025-07-31 1.1 USD 1021.15 4.4
засікаєм час поки протримається
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 21 чер, 2024 12:18
Налітай - розбирай!!!
сама крута пропозиція, останній запис в таблиці
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sense UA4000231633 2025-07-31 1.1 USD 1021.15 4.4
засікаєм час поки протримається
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