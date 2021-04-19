|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 21 чер, 2024 12:18
Налітай - розбирай!!!
сама крута пропозиція, останній запис в таблиціhttps://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense
-----
sense UA4000231633 2025-07-31 1.1 USD 1021.15 4.4
засікаєм час поки протримається
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16328
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 438 раз.
- Подякували: 1616 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:39
ihorsic написав:
Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.
Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃
Меня в Укргазе записали в очередь на 02.07
-
Trainer
-
-
- Повідомлень: 137
- З нами з: 16.09.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2024 13:38
В Моно також появились ці нові валютні облігації. Всього на 2 Дол. дорожче Сенсу
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2024 15:14
The_Rebel написав:
В Моно також появились ці нові валютні облігації. Всього на 2 Дол. дорожче Сенсу
У моно без втрат знімати проблемно.Як мінімум потім чекати ще три місяці після погашення.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1109
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2024 15:41
Друзі, хто курить Універ - підкажіть, чи можна там достроково продати ОВДП ?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 918
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2024 15:42
1finanсier написав:
Друзі, хто курить Універ - підкажіть, чи можна там достроково продати ОВДП ?
можна якщо є синя кнопка в кабінеті, якщо нема - треба писати в підтримку, в них часто вона то є то нема...
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16328
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 438 раз.
- Подякували: 1616 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Суб 22 чер, 2024 20:19
greenozon написав: 1finanсier написав:
Друзі, хто курить Універ - підкажіть, чи можна там достроково продати ОВДП ?
можна якщо є синя кнопка в кабінеті, якщо нема - треба писати в підтримку, в них часто вона то є то нема...
Дякую за відповідь. Значить ще один плюс Універу, щоб туди зайти, якщо там будуть потрібні папери (звісно враховуючи ньюанс, описаний Вами 😉)
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 918
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|86944
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|