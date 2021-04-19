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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 12:18

Налітай - розбирай!!!
сама крута пропозиція, останній запис в таблиці

https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense
:mrgreen:


-----
sense UA4000231633 2025-07-31 1.1 USD 1021.15 4.4

засікаєм час поки протримається
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:39

  ihorsic написав:Заявки перевищують пропозицію. Тому мене мабуть Укргаз і бортонув. Записали в чергу на 25.06.
Тут дефолт на носі а вони валюті вигрібають.... 😃😃😃

Меня в Укргазе записали в очередь на 02.07 :shock:
Trainer
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 13:38

В Моно також появились ці нові валютні облігації. Всього на 2 Дол. дорожче Сенсу
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 15:14

  The_Rebel написав:В Моно також появились ці нові валютні облігації. Всього на 2 Дол. дорожче Сенсу

У моно без втрат знімати проблемно.Як мінімум потім чекати ще три місяці після погашення.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 15:41

Re: Ринок ОВДП

Друзі, хто курить Універ - підкажіть, чи можна там достроково продати ОВДП ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 15:42

  1finanсier написав:Друзі, хто курить Універ - підкажіть, чи можна там достроково продати ОВДП ?


можна якщо є синя кнопка в кабінеті, якщо нема - треба писати в підтримку, в них часто вона то є то нема...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 20:19

  greenozon написав:
  1finanсier написав:Друзі, хто курить Універ - підкажіть, чи можна там достроково продати ОВДП ?


можна якщо є синя кнопка в кабінеті, якщо нема - треба писати в підтримку, в них часто вона то є то нема...

Дякую за відповідь. Значить ще один плюс Універу, щоб туди зайти, якщо там будуть потрібні папери (звісно враховуючи ньюанс, описаний Вами 😉)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 06:13

  1finanсier написав:
  greenozon написав:
  1finanсier написав:Друзі, хто курить Універ - підкажіть, чи можна там достроково продати ОВДП ?


можна якщо є синя кнопка в кабінеті, якщо нема - треба писати в підтримку, в них часто вона то є то нема...

Дякую за відповідь. Значить ще один плюс Універу, щоб туди зайти, якщо там будуть потрібні папери (звісно враховуючи ньюанс, описаний Вами 😉)

Тариф також , 1 грн туди-сюди.
sens
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