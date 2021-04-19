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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 643644645646
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:56

Re: Ринок ОВДП

В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:00

  ihorsic написав:В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?

Так ведь валютные ОВГЗ не нужны потому, что дефолт? :roll: А аукцион первички у Ощада тот же. Хотя может ему там и больше достаётся.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:56

  moveton написав:
  ihorsic написав:В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?

Так ведь валютные ОВГЗ не нужны потому, что дефолт? :roll: А аукцион первички у Ощада тот же. Хотя может ему там и больше достаётся.

Ну тоді все. Сушимо весла!
ihorsic
 
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