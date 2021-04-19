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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 24 чер, 2024 16:56
В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?
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ihorsic
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Додано: Пон 24 чер, 2024 17:00
ihorsic написав:
В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?
Так ведь валютные ОВГЗ не нужны потому, что дефолт?
А аукцион первички у Ощада тот же. Хотя может ему там и больше достаётся.
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moveton
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Додано: Пон 24 чер, 2024 17:56
moveton написав: ihorsic написав:
В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?
Так ведь валютные ОВГЗ не нужны потому, что дефолт?
А аукцион первички у Ощада тот же. Хотя может ему там и больше достаётся.
Ну тоді все. Сушимо весла!
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ihorsic
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Додано: Вів 25 чер, 2024 18:56
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greenozon
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:20
greenozon написав:
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розкупили
Не сумуйте, на днях ще повну кравчучку цих облігацій підвезуть
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