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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 24 чер, 2024 16:56
В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?
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ihorsic
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Додано: Пон 24 чер, 2024 17:00
ihorsic написав:
В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?
Так ведь валютные ОВГЗ не нужны потому, что дефолт?
А аукцион первички у Ощада тот же. Хотя может ему там и больше достаётся.
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moveton
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Додано: Пон 24 чер, 2024 17:56
moveton написав: ihorsic написав:
В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?
Так ведь валютные ОВГЗ не нужны потому, что дефолт?
А аукцион первички у Ощада тот же. Хотя может ему там и больше достаётся.
Ну тоді все. Сушимо весла!
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ihorsic
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Додано: Вів 25 чер, 2024 18:56
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greenozon
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Додано: Вів 25 чер, 2024 19:20
greenozon написав:
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розкупили
Не сумуйте, на днях ще повну кравчучку цих облігацій підвезуть
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Додано: Сер 26 чер, 2024 06:26
ramaz написав: greenozon написав:
ОВДП циферки
-8 мільярдів в фізиків, оце так...
20-го числа было погашение долларовых облигаций. Смотрите по итогам аукциона следующей недели.
Поки що на 25.06.24 58039.96. https://bin.ua/news/finance/finances/31 ... nalno.html
Потрібно підвозити валютні, але чомусь не видно бажання мінфіну нарощувати їх, попри в рази нижчу дохідність.
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Ой+
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:14
Сенс на ПУМБ на сьогодні виплати не зробив , Бонд ЮА на Сенс є-підтримка 🌮
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sens
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:24
sens написав:
Сенс на ПУМБ на сьогодні виплати не зробив , Бонд ЮА на Сенс є-підтримка
Сенс на моно теж не зробив , ісu на моно зробив
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Додано: Сер 26 чер, 2024 20:48
Сенс на Ощад також не зробив сьогодні
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kkg
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:04
kkg написав:
Сенс на Ощад також не зробив сьогодні
Бонд притримав кошти до завтра, держбанк обіцяє сьогодні погасити.
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