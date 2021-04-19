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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 643644645646
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 16:56

Re: Ринок ОВДП

В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:00

  ihorsic написав:В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?

Так ведь валютные ОВГЗ не нужны потому, что дефолт? :roll: А аукцион первички у Ощада тот же. Хотя может ему там и больше достаётся.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:56

  moveton написав:
  ihorsic написав:В Укргазі з валютними ОВДП повна Ж! Другий тиждень нічого не можуть запропонувати. Мабуть буду йти звідти. Підкажіть про Ощад які там ньюанси?

Так ведь валютные ОВГЗ не нужны потому, что дефолт? :roll: А аукцион первички у Ощада тот же. Хотя может ему там и больше достаётся.

Ну тоді все. Сушимо весла!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 18:56

  greenozon написав:Налітай - розбирай!!!
сама крута пропозиція, останній запис в таблиці

https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense
:mrgreen:


-----
sense UA4000231633 2025-07-31 1.1 USD 1021.15 4.4

засікаєм час поки протримається


========

розкупили
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:20

  greenozon написав:
  greenozon написав:Налітай - розбирай!!!
сама крута пропозиція, останній запис в таблиці

https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense
:mrgreen:


-----
sense UA4000231633 2025-07-31 1.1 USD 1021.15 4.4

засікаєм час поки протримається


========

розкупили

Не сумуйте, на днях ще повну кравчучку цих облігацій підвезуть
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 06:26

  ramaz написав:
  greenozon написав:ОВДП циферки
-8 мільярдів в фізиків, оце так...

20-го числа было погашение долларовых облигаций. Смотрите по итогам аукциона следующей недели.

Поки що на 25.06.24 58039.96. https://bin.ua/news/finance/finances/31 ... nalno.html
Потрібно підвозити валютні, але чомусь не видно бажання мінфіну нарощувати їх, попри в рази нижчу дохідність.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:14

Виплати на 26-06-24

Сенс на ПУМБ на сьогодні виплати не зробив , Бонд ЮА на Сенс є-підтримка 🌮
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:24

Re: Ринок ОВДП

sens написав:Сенс на ПУМБ на сьогодні виплати не зробив , Бонд ЮА на Сенс є-підтримка
Сенс на моно теж не зробив , ісu на моно зробив

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
lamal
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 20:48

Сенс на Ощад також не зробив сьогодні
kkg
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 21:04

  kkg написав:Сенс на Ощад також не зробив сьогодні

Бонд притримав кошти до завтра, держбанк обіцяє сьогодні погасити.
sens
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  #<1 ... 643644645646
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