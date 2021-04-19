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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 чер, 2024 00:19
Сенс на моно тільки проценти прислав.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 06:22
sens написав: kkg написав:
Сенс на Ощад також не зробив сьогодні
Бонд притримав кошти до завтра, держбанк обіцяє сьогодні погасити.
Не було в 4 банки від сенсбанк нічого окрім відсотків
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Додано: Чет 27 чер, 2024 06:53
sens написав: sens написав: kkg написав:
Сенс на Ощад також не зробив сьогодні
Бонд притримав кошти до завтра, держбанк обіцяє сьогодні погасити.
Не було в 4 банки від сенсбанк нічого окрім відсотків
Набагато простіше і ефективніше отримувати з сенсу на сенсівську єпідтримка - все вчора прийшло і з вчора вже працю. Напевно зараз ще привпаде сума овдп у фізиків.
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Ой+
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Додано: Чет 27 чер, 2024 07:00
Ой+ написав: sens написав: sens написав:
Бонд притримав кошти до завтра, держбанк обіцяє сьогодні погасити.
Не було в 4 банки від сенсбанк нічого окрім відсотків
Набагато простіше і ефективніше отримувати з сенсу на сенсівську єпідтримка - все вчора прийшло і з вчора вже працю. Напевно зараз ще привпаде сума овдп у фізиків.
Ну а якщо по 400К на кожну єПідтримку? ))
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Amethyst
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Додано: Чет 27 чер, 2024 07:12
Amethyst Сенс якось без проблем пускає на значно більші суми.
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Ой+
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Додано: Чет 27 чер, 2024 07:21
Ой+ написав:Amethyst
Сенс якось без проблем пускає на значно більші суми.
Вам сенс зараховує на сенсівську єпідтримку суми значно більші за 400 тис. і питань не викликає?
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Додано: Чет 27 чер, 2024 07:22
Ой+ написав: kkg написав:
Сенс на Ощад також не зробив сьогодні
Бонд притримав кошти до завтра, держбанк обіцяє сьогодні погасити.
Не було в 4 банки від сенсбанк нічого окрім відсотків[/quote]
Набагато простіше і ефективніше отримувати з сенсу на сенсівську єпідтримка - все вчора прийшло і з вчора вже працю. Напевно зараз ще привпаде сума овдп у фізиків.[/quote]
Поясню що таке простіше - з карток інших банків купляти в дії через сенс і заводити в межах ліміту 400 на картки підтримки інших банків,тому сенс ту сенс не вийшло.
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sens
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Додано: Чет 27 чер, 2024 10:00
посетитель написав:
Сенс на моно тільки проценти прислав.
Сенс на ПУМБ вчора прислав проценти десь біля восьмої вечора, а ближче до опівночі основну суму.
БондЮА досі не віддав нікуда.
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Ferlakur
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Додано: Чет 27 чер, 2024 10:09
щось бонд зафуфлижився цього разу... досі не надіслав виплату по 286 бумазі
а завжди так шустро викидав на картку автоматом
шо сі сталось??
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greenozon
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Додано: Чет 27 чер, 2024 10:21
upd: бонд щойно надіслав (тіло + купон) о 10:20
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