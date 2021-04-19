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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 645646647648>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 00:19

Re: Ринок ОВДП

Сенс на моно тільки проценти прислав.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 06:22

  sens написав:
  kkg написав:Сенс на Ощад також не зробив сьогодні

Бонд притримав кошти до завтра, держбанк обіцяє сьогодні погасити.

Не було в 4 банки від сенсбанк нічого окрім відсотків
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 06:53

  sens написав:
  sens написав:
  kkg написав:Сенс на Ощад також не зробив сьогодні

Бонд притримав кошти до завтра, держбанк обіцяє сьогодні погасити.

Не було в 4 банки від сенсбанк нічого окрім відсотків

Набагато простіше і ефективніше отримувати з сенсу на сенсівську єпідтримка - все вчора прийшло і з вчора вже працю. Напевно зараз ще привпаде сума овдп у фізиків.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 07:00

  Ой+ написав:
  sens написав:
  sens написав:Бонд притримав кошти до завтра, держбанк обіцяє сьогодні погасити.

Не було в 4 банки від сенсбанк нічого окрім відсотків

Набагато простіше і ефективніше отримувати з сенсу на сенсівську єпідтримка - все вчора прийшло і з вчора вже працю. Напевно зараз ще привпаде сума овдп у фізиків.
Ну а якщо по 400К на кожну єПідтримку? ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 07:12

Amethyst Сенс якось без проблем пускає на значно більші суми.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 07:21

  Ой+ написав:Amethyst Сенс якось без проблем пускає на значно більші суми.

Вам сенс зараховує на сенсівську єпідтримку суми значно більші за 400 тис. і питань не викликає?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 07:22

  Ой+ написав:
  kkg написав:Сенс на Ощад також не зробив сьогодні

Бонд притримав кошти до завтра, держбанк обіцяє сьогодні погасити.

Не було в 4 банки від сенсбанк нічого окрім відсотків[/quote]
Набагато простіше і ефективніше отримувати з сенсу на сенсівську єпідтримка - все вчора прийшло і з вчора вже працю. Напевно зараз ще привпаде сума овдп у фізиків.[/quote]
Поясню що таке простіше - з карток інших банків купляти в дії через сенс і заводити в межах ліміту 400 на картки підтримки інших банків,тому сенс ту сенс не вийшло.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 10:00

  посетитель написав:Сенс на моно тільки проценти прислав.

Сенс на ПУМБ вчора прислав проценти десь біля восьмої вечора, а ближче до опівночі основну суму.
БондЮА досі не віддав нікуда.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 10:09

щось бонд зафуфлижився цього разу... досі не надіслав виплату по 286 бумазі

а завжди так шустро викидав на картку автоматом

шо сі сталось??
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 10:21

upd: бонд щойно надіслав (тіло + купон) о 10:20
greenozon
 
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