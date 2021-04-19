Додано: Чет 27 чер, 2024 12:00

Появилось несколько вопросов.

1. У всех брокеров чем дальше дата погашения, тем больше разница между ценами покупки и продажи ОВГЗ, и с каждым днём эта разница уменьшается?

2. Нашел цены покупки/продажи у Bond.ua, и сразу напрашивается мнение, что по сравнению с ним Сенс принимает ОВГЗ обратно по ценам ниже городской канализации. Например, ОВГЗ до 09.02.2028 Бонд сегодня скупает обратно по 1053,72, а Сенс - по 1043,38 грн. Это Бонд такой щедрый или Сенс, простите, жмотится?

3. Почему в местной таблице условий по ОВГЗ данные по ICU остаются за 14.06.2024? ICU сейчас ничего не продает? Не могут же цены не меняться. Или у автора нет доступа?

Облазил сайт ICU. Цены реально увидеть только после того, как зарегистрируешься и скачаешь приложение?

4. ICU всегда зачисляет ОВГЗ на следующий день от покупки и возвращает деньги на следующий день после погашения? Или не всегда, но часто? Или только иногда?

Кстати, а когда зачисляет на следующий день, то по цене на день покупки или зачисления?

5. Прочитал тут, что Сенс выплаты задержал. Это только на карты других банков? Если куплено с карты Сенса в приложении Сенса, то задержек не бывает?