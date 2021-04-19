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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 10:25

Re: Ринок ОВДП

Бонд як завжди - виплатив не на ту е-підтримку, що я вказував.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 11:48

Re: Ринок ОВДП

Бонд всім вже виплатив? Мені ще нема.
Ferlakur
 
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Sensebank

Ганьба і зрада
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:00

Появилось несколько вопросов.
1. У всех брокеров чем дальше дата погашения, тем больше разница между ценами покупки и продажи ОВГЗ, и с каждым днём эта разница уменьшается?
2. Нашел цены покупки/продажи у Bond.ua, и сразу напрашивается мнение, что по сравнению с ним Сенс принимает ОВГЗ обратно по ценам ниже городской канализации. Например, ОВГЗ до 09.02.2028 Бонд сегодня скупает обратно по 1053,72, а Сенс - по 1043,38 грн. Это Бонд такой щедрый или Сенс, простите, жмотится?
3. Почему в местной таблице условий по ОВГЗ данные по ICU остаются за 14.06.2024? ICU сейчас ничего не продает? Не могут же цены не меняться. Или у автора нет доступа?
Облазил сайт ICU. Цены реально увидеть только после того, как зарегистрируешься и скачаешь приложение?
4. ICU всегда зачисляет ОВГЗ на следующий день от покупки и возвращает деньги на следующий день после погашения? Или не всегда, но часто? Или только иногда?
Кстати, а когда зачисляет на следующий день, то по цене на день покупки или зачисления?
5. Прочитал тут, что Сенс выплаты задержал. Это только на карты других банков? Если куплено с карты Сенса в приложении Сенса, то задержек не бывает?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:00

  Ferlakur написав:Бонд всім вже виплатив? Мені ще нема.

UPD тіки шо виплатив купон, і звичайно все на одну єПідтримку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:05

  Ferlakur написав:
  Ferlakur написав:Бонд всім вже виплатив? Мені ще нема.

UPD тіки шо виплатив купон, і звичайно все на одну єПідтримку.



а який банк. рахунок у вас прописаний в додатку?
і він там один чи декілька?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:08

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:3. Почему в местной таблице условий по ОВГЗ данные по ICU остаются за 14.06.2024? ICU сейчас ничего не продает? Не могут же цены не меняться. Или у автора нет доступа?
Облазил сайт ICU. Цены реально увидеть только после того, как зарегистрируешься и скачаешь приложение?


це приватна таблиця одного із форумчан, вона час від часу ламається - напишіть йому відгук в ПП, мабуть він зайнятий іншим і не слідкує зараз за цим порталом по бумагам
2) ціни в ICU доступні лише в їх торговій площадці ICU Trade (портал чи додаток)
в вільному доступі не роздають
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:23

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:
  Ferlakur написав:Бонд всім вже виплатив? Мені ще нема.

UPD тіки шо виплатив купон, і звичайно все на одну єПідтримку.



а який банк. рахунок у вас прописаний в додатку?
і він там один чи декілька?

В мене додатку нема, я купляю через Дію. Очевидно вони скидують на той рахунок, який був вказаний вперше.
Вже виплатили решту суми.

До речі, це тільки через Дію можна купляти облігації за, скажімо так, не зовсім свої гроші без комісії? Чи ще десь? Можна в лічку.
Ferlakur
 
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