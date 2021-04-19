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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 чер, 2024 13:10
candidat написав:
4. ICU всегда зачисляет ОВГЗ на следующий день от покупки и возвращает деньги на следующий день после погашения? Или не всегда, но часто? Или только иногда?
якщо купували через їх торгову площадку напряму - то на 2ий день зараховують гроші
якщо дія - день в день (або як повезе)
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Додано: Чет 27 чер, 2024 13:22
candidat написав:
2. Нашел цены покупки/продажи у Bond.ua, и сразу напрашивается мнение, что по сравнению с ним Сенс принимает ОВГЗ обратно по ценам ниже городской канализации. Например, ОВГЗ до 09.02.2028 Бонд сегодня скупает обратно по 1053,72, а Сенс - по 1043,38 грн. Это Бонд такой щедрый или Сенс, простите, жмотится?
ви ще Кінто не бачили )))))
1079.86
чесно кажучи із Кінто не ясно! в кабіні ціна продажу = ціні покупки = 1079.86
WTF
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greenozon
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