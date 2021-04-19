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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 646647648649
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:10

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:4. ICU всегда зачисляет ОВГЗ на следующий день от покупки и возвращает деньги на следующий день после погашения? Или не всегда, но часто? Или только иногда?


якщо купували через їх торгову площадку напряму - то на 2ий день зараховують гроші

якщо дія - день в день (або як повезе)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:22

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:2. Нашел цены покупки/продажи у Bond.ua, и сразу напрашивается мнение, что по сравнению с ним Сенс принимает ОВГЗ обратно по ценам ниже городской канализации. Например, ОВГЗ до 09.02.2028 Бонд сегодня скупает обратно по 1053,72, а Сенс - по 1043,38 грн. Это Бонд такой щедрый или Сенс, простите, жмотится?


ви ще Кінто не бачили )))))


1079.86
чесно кажучи із Кінто не ясно! в кабіні ціна продажу = ціні покупки = 1079.86
WTF :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 14:50

  candidat написав:3. Почему в местной таблице условий по ОВГЗ данные по ICU остаются за 14.06.2024? ICU сейчас ничего не продает? Не могут же цены не меняться. Или у автора нет доступа?

Видать, что-то сбойнуло у него.
Тут ещё можно посмотреть: ICU
mustbe
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  #<1 ... 646647648649
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