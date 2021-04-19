Ринок ОВДП
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 чер, 2024 13:10
candidat написав:
4. ICU всегда зачисляет ОВГЗ на следующий день от покупки и возвращает деньги на следующий день после погашения? Или не всегда, но часто? Или только иногда?
якщо купували через їх торгову площадку напряму - то на 2ий день зараховують гроші
якщо дія - день в день (або як повезе)
greenozon
Повідомлень: 16345
З нами з: 01.06.14
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1617 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Чет 27 чер, 2024 13:22
candidat написав:
2. Нашел цены покупки/продажи у Bond.ua, и сразу напрашивается мнение, что по сравнению с ним Сенс принимает ОВГЗ обратно по ценам ниже городской канализации. Например, ОВГЗ до 09.02.2028 Бонд сегодня скупает обратно по 1053,72, а Сенс - по 1043,38 грн. Это Бонд такой щедрый или Сенс, простите, жмотится?
ви ще Кінто не бачили )))))
1079.86
чесно кажучи із Кінто не ясно! в кабіні ціна продажу = ціні покупки = 1079.86
WTF
greenozon
Повідомлень: 16345
З нами з: 01.06.14
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1617 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Чет 27 чер, 2024 14:50
candidat написав:
3. Почему в местной таблице условий по ОВГЗ данные по ICU остаются за 14.06.2024? ICU сейчас ничего не продает? Не могут же цены не меняться. Или у автора нет доступа?
Видать, что-то сбойнуло у него.
Тут ещё можно посмотреть:
ICU
mustbe
Повідомлень: 7706
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Чет 27 чер, 2024 16:39
mustbe написав: candidat написав:
3. Почему в местной таблице условий по ОВГЗ данные по ICU остаются за 14.06.2024? ICU сейчас ничего не продает? Не могут же цены не меняться. Или у автора нет доступа?
Видать, что-то сбойнуло у него.
Тут ещё можно посмотреть:
ICU
А что посл колонка грязн обозначает? Как считается?
asin
Повідомлень: 364
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 чер, 2024 17:07
asin написав:
А что посл колонка грязн обозначает? Как считается?
Грязными = Чистыми / 0.805
Для того, чтоб можно было сравнить с депозитами
mustbe
Повідомлень: 7706
З нами з: 27.12.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 1556 раз.
Профіль
2
1
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
62
87909
Вів 10 тра, 2022 15:21 V2