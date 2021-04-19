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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 646647648649
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:10

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:4. ICU всегда зачисляет ОВГЗ на следующий день от покупки и возвращает деньги на следующий день после погашения? Или не всегда, но часто? Или только иногда?


якщо купували через їх торгову площадку напряму - то на 2ий день зараховують гроші

якщо дія - день в день (або як повезе)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:22

Re: Ринок ОВДП

  candidat написав:2. Нашел цены покупки/продажи у Bond.ua, и сразу напрашивается мнение, что по сравнению с ним Сенс принимает ОВГЗ обратно по ценам ниже городской канализации. Например, ОВГЗ до 09.02.2028 Бонд сегодня скупает обратно по 1053,72, а Сенс - по 1043,38 грн. Это Бонд такой щедрый или Сенс, простите, жмотится?


ви ще Кінто не бачили )))))


1079.86
чесно кажучи із Кінто не ясно! в кабіні ціна продажу = ціні покупки = 1079.86
WTF :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 14:50

  candidat написав:3. Почему в местной таблице условий по ОВГЗ данные по ICU остаются за 14.06.2024? ICU сейчас ничего не продает? Не могут же цены не меняться. Или у автора нет доступа?

Видать, что-то сбойнуло у него.
Тут ещё можно посмотреть: ICU
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 16:39

  mustbe написав:
  candidat написав:3. Почему в местной таблице условий по ОВГЗ данные по ICU остаются за 14.06.2024? ICU сейчас ничего не продает? Не могут же цены не меняться. Или у автора нет доступа?

Видать, что-то сбойнуло у него.
Тут ещё можно посмотреть: ICU

А что посл колонка грязн обозначает? Как считается?
asin
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 17:07

  asin написав:А что посл колонка грязн обозначает? Как считается?

Грязными = Чистыми / 0.805
Для того, чтоб можно было сравнить с депозитами
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:21

  посетитель написав:
  Ой+ написав:Amethyst Сенс якось без проблем пускає на значно більші суми.

Вам сенс зараховує на сенсівську єпідтримку суми значно більші за 400 тис. і питань не викликає?

Зараз просто більшу, а в цілому так - в рази більшу.
У фізиків у зв'язку із затримками (?) зараз 53843,69 млн. https://bin.ua/news/finance/finances/31 ... nalno.html, що >10 млрд. мінуса у порівнянні з 14-20.06
Хоча ще і сам в роздумах, але і моя сума впливає на статистику після коми.
А в ОТГ взагалі вполовинились ОВДП.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:33

  Ой+ написав:
  посетитель написав:
  Ой+ написав:Amethyst Сенс якось без проблем пускає на значно більші суми.

Вам сенс зараховує на сенсівську єпідтримку суми значно більші за 400 тис. і питань не викликає?

Зараз просто більшу, а в цілому так - в рази більшу.
У фізиків у зв'язку із затримками (?) зараз 53843,69 млн. https://bin.ua/news/finance/finances/31 ... nalno.html, що >10 млрд. мінуса у порівнянні з 14-20.06
Хоча ще і сам в роздумах, але і моя сума впливає на статистику після коми.
А в ОТГ взагалі вполовинились ОВДП.


це величезна сума... грошам треба рух
цікаво куди пішла ця маса, невже на мб?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 05:47

  mustbe написав:
  candidat написав:3. Почему в местной таблице условий по ОВГЗ данные по ICU остаются за 14.06.2024? ICU сейчас ничего не продает? Не могут же цены не меняться. Или у автора нет доступа?

Видать, что-то сбойнуло у него.
Тут ещё можно посмотреть: ICU

В вашей таблице выборочные облигации представлены? Или ICU только три облигации продает сейчас?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 06:44

  Boundless написав:
  greenozon написав:
  greenozon написав:Налітай - розбирай!!!
сама крута пропозиція, останній запис в таблиці

https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense
:mrgreen:


-----
sense UA4000231633 2025-07-31 1.1 USD 1021.15 4.4

засікаєм час поки протримається


========

розкупили

Не сумуйте, на днях ще повну кравчучку цих облігацій підвезуть

Є по 1021,99
Ой+
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