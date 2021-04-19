candidat написав:2. Нашел цены покупки/продажи у Bond.ua, и сразу напрашивается мнение, что по сравнению с ним Сенс принимает ОВГЗ обратно по ценам ниже городской канализации. Например, ОВГЗ до 09.02.2028 Бонд сегодня скупает обратно по 1053,72, а Сенс - по 1043,38 грн. Это Бонд такой щедрый или Сенс, простите, жмотится?
ви ще Кінто не бачили )))))
1079.86 чесно кажучи із Кінто не ясно! в кабіні ціна продажу = ціні покупки = 1079.86 WTF
Ой+ написав:Amethyst Сенс якось без проблем пускає на значно більші суми.
Вам сенс зараховує на сенсівську єпідтримку суми значно більші за 400 тис. і питань не викликає?
Зараз просто більшу, а в цілому так - в рази більшу. У фізиків у зв'язку із затримками (?) зараз 53843,69 млн. https://bin.ua/news/finance/finances/31 ... nalno.html, що >10 млрд. мінуса у порівнянні з 14-20.06 Хоча ще і сам в роздумах, але і моя сума впливає на статистику після коми. А в ОТГ взагалі вполовинились ОВДП.
Ой+ написав:Amethyst Сенс якось без проблем пускає на значно більші суми.
Вам сенс зараховує на сенсівську єпідтримку суми значно більші за 400 тис. і питань не викликає?
Зараз просто більшу, а в цілому так - в рази більшу. У фізиків у зв'язку із затримками (?) зараз 53843,69 млн. https://bin.ua/news/finance/finances/31 ... nalno.html, що >10 млрд. мінуса у порівнянні з 14-20.06 Хоча ще і сам в роздумах, але і моя сума впливає на статистику після коми. А в ОТГ взагалі вполовинились ОВДП.
це величезна сума... грошам треба рух цікаво куди пішла ця маса, невже на мб?