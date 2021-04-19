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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:00
mustbe написав: asin написав:
А что посл колонка грязн обозначает? Как считается?
Грязными = Чистыми / 0.805
Для того, чтоб можно было сравнить с депозитами
А для чего это грязными, если нет налога по овдп?
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asin
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