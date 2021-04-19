А для чего это грязными, если нет налога по овдп?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:00
Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:22
Облигации по всем брокерам - здесь:
Чтоб показывались все облигации - нужно включить все галки сверху.
По умолчанию - не показываются валютные и далёкие облиги.
Далёкие - это те, которые заканчиваются позже, чем через год
Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:27
Для того, чтоб можно было сравнить с депозитами )
Чтоб можно было понять - что выгоднее: 13% по ОВГЗ или 16% по депо
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