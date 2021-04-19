Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:00
mustbe написав: asin написав:
А что посл колонка грязн обозначает? Как считается?
Грязными = Чистыми / 0.805
Для того, чтоб можно было сравнить с депозитами
А для чего это грязными, если нет налога по овдп?
asin
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:22
candidat написав:
В вашей таблице выборочные облигации представлены? Или ICU только три облигации продает сейчас?
Облигации по всем брокерам - здесь:
ОВГЗ
Чтоб показывались все облигации - нужно включить все галки сверху.
По умолчанию - не показываются валютные и далёкие облиги.
Далёкие - это те, которые заканчиваются позже, чем через год
mustbe
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:27
asin написав: mustbe написав: asin написав:
А что посл колонка грязн обозначает? Как считается?
Грязными = Чистыми / 0.805
Для того, чтоб можно было сравнить с депозитами
А для чего это грязными, если нет налога по овдп?
Для того, чтоб можно было сравнить с депозитами )
Чтоб можно было понять - что выгоднее: 13% по ОВГЗ или 16% по депо
mustbe
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:45
Кінто лише сьогодні переслав кошти від загашеної бумаги
greenozon
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:46
greenozon Це при купівлі не через дію, а у них напряму? У них так завжди? Бо по "діючим" зайшли ще у середу.
Oberon
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:49
Oberon написав: greenozon
Це при купівлі не через дію, а у них напряму? У них так завжди?
Бо по "діючим" зайшли ще у середу.
не через дію, напряму через кінто-кабіну
завжди було день в день погашення, це вперше така катавасія
2) інвестори вернули 4.2 млрд в ОВДП!
https://bin.ua/news/finance/finances/31 ... nalno.html
greenozon
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